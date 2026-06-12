同期男星閃兵丟工作 鳳小岳代言接不完大賺八位數

鳳小岳擔任TIKO品牌發光代言人。（圖／TIKO）

鳳小岳接下日本醫研品牌TIKO代言，首度公開他如何在高密度工作生活中，重新找回穩定狀態與內在能量。去年演藝圈爆發閃兵潮，有些藝人捲入兵役爭議導致工作停擺，形象正面且無兵役問題的鳳小岳因此受惠，接下7支以上代言，進帳超過8位數，工作接到手軟。

問及是否因閃兵風波意外受惠，鳳小岳笑說：「這我沒有多想，希望大家覺得是我很努力（才有這些代言活動）。」也謙虛表示，對於曝光多非常榮幸，對於演藝圈起起伏伏，一定要保持平常心。

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鳳小岳表示，近期正在從事幕後，做編劇、開發電影，也在等待好劇本上門。他也很注重身體健康，說養生是人生最長期的投資，並大推泡腳對身體的好處，「大家真的不要小看這件事，我們住在溫泉地區一帶，去泡溫泉非常方便，很讚。」

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