同期藝人！周思潔講到哽咽 自爆對曹西平「很慚愧」

【緯來新聞網】周思潔今早（27日）帶著同事參加「四哥」曹西平告別式，坦言其實與對方不熟，但很敬佩四哥在歌壇上的成就，講著講著就哽咽了：「我想，他回到了天上，希望能夠見到最思念的爸爸還有助理，祝福他在另外一個世界一樣很開心的唱唱跳跳。」

周思潔很感慨。（圖／記者陳明中攝）

周思潔透露，當年她在演戲、曹西平在唱歌，「最紅的時候剛好我們交集並不多，我知道他是一位蠻傑出的唱跳歌手，一直到最近因為很多電視台都回放他好多的節目，我很讚嘆，哪怕現在看他幾十年前的表演，不論是造型、歌聲、舞蹈真的都很頂尖，我實在很慚愧最近才知道他是一個這麼這麼傑出的藝人」。



她之前曾在某個歌手的演唱會和曹西平見面，他們也小聊了一下，所以得知消息時很震撼，「他那麼活潑也常常看到他非常犀利評判，覺得他真的非常特別，所以我聽到的時候是超級震撼」。雖然彼此沒有私交，但她認為曹西平生前喜歡熱鬧，今天特地帶著同事來送他一程。

