同校19天內2悲劇！新竹某國中女師、國三生接連墜亡 校方：互無關連

新竹縣某國中8日再傳出校園悲劇，一名15歲國三男學生不明原因墜樓，待救護人員抵達時已無呼吸心跳，經搶救仍宣告不治，而在上月（11月）20日，同校一名曾投訴職場霸凌的女老師也墜樓亡，由於2起意外僅相隔19天，引起不少家長、學生不安。對此，校方強調，2起事件為獨立事件，並無關聯。

據了解，12月8日下午，這名國三男學生在第6節課上課期間，向老師告知要去廁所，不久後校內傳出巨響，校方人員發現學生疑似自高處墜落，立即通報警消到場，但當救護人員抵達時，該生已失去生命跡象，送往台大竹東分院急救，仍於下午4時許宣告不治。詳細事故原因仍待調查釐清，警方初步排除外力介入的可能。

11月20日上午，同校一名資深女老師在校園內墜樓，經搶救仍不幸身亡。據悉，這名女老師曾向新竹縣政府投訴遭遇職場霸凌，但校方透露，該教師長期受情緒問題困擾，請假情形較多，過去也曾接獲她不當管教、上課遲到等投訴，經調查認定屬實，於11月初將其調整為行政職，希望減輕其負擔，沒想到卻發生憾事。

對此，校方回應，這2起事件為獨立事件，互相並無關聯，目前已啟動「校園危機處理與心理輔導機制」，由輔導處、專業心理師及外部資源共同投入，協助師生進行情緒安定與心理支持，後續也將視實際需求提供個別或團體輔導，強化心理諮詢與轉介流程，並協助教職員在工作及情緒上進行調整。

新竹縣教育處則說，接獲相關通報後，也派員到學校了解狀況，至於事發詳細原因，需待相關單位進一步調查釐清。

《CTWANT》關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925。

