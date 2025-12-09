同校2命案！10天前才公告送煞：讓小朋友安心…竹縣國中師生相繼墜樓亡

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣某國中上月發生老師墜樓，才舉行送煞儀式，昨（9日）再發生學生墜樓憾事。（圖／翻攝自臉書）

新竹縣一所國中在18天內陸續發生師生墜樓憾事，上個月20日，先是一名女老師在上班期間墜樓身亡，事件一度引起地方討論，為了師生心靈上的安定，校方也在11月30日舉行送煞儀式，但才相隔8天又發生國3生墜樓事件，由於時間太相近，一度引發討論。教育局表示，經調查兩件案件為「獨立案件」，不要過度揣測。

上個月20日，已經調為行政職的郭姓女老師在學校墜樓，送醫後傷重不治，由於正值上課時間，也引起校園恐慌，校方在第一時間進行輔導，以及發送通知單告知後許作為，希望能讓師生安心，甚至在30日尋求宗教，在校園內舉辦送煞儀式，從學校出發後上東西向快速道路，前往芎林。

但儀式才辦完8天，昨日又發生國三生在第6節課時，上課期間向老師表示要前往廁所，不久後校內突然傳出巨大聲響，男學生高處墜落，送醫不治。

兩起事件時序接近，引起外界疑慮。校方初步了解後強調，國三男學生的情況與日前教師墜樓案並無關聯，兩者為獨立事件，並呼籲社會大眾不要過度揣測，以免造成不必要的恐慌。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

