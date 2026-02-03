同根同源 吉隆坡慈校清邁行

馬來西亞吉隆坡慈濟國際學校的慈少同學，組團到泰國清邁慈濟學校，七天行程，彼此是異國學伴，旅行的意義，是深度人文交流。

車輛整裝待發，準備前往清邁鄉間探訪年邁的慈濟照顧戶。來自吉隆坡慈濟國際學校的慈少，用行動將滿滿的愛，送給當地的長者。

吉隆坡慈濟國際學校慈少 尤愛平：「婆婆說沒有慈濟援助的話，在冬天時她可能會遇到飢餓，也沒有暖被蓋，我很感動，這讓我察覺當父母年老時，我們不該離棄他們，拒養他們，我們應該好好照顧父母。」

每位長者的生命故事都是精彩的篇章。慈少們遠道而來，有機會陪著阿公阿媽說說話、唱唱歌，讀懂他們的人生歷練。

吉隆坡慈濟國際學校慈少 陳庭熙：「老奶奶頭髮已經發白了，但是過程中我能夠感受到，她的生活是非常積極的，就自己一個人獨自生活，她也能活得非常開心，就算她的環境再不好，她也是積極地面對每一天，我覺得我們應該向這些阿媽看齊，就是學會在困境中尋找快樂。」

吉隆坡慈濟國際學校慈少 陳樂熙：「阿媽就是告訴我，做人就是要開心一點，不要那麼悲觀，在生活當中，當我感覺到自己很挫敗的時候，可以想到他們，他們依然保持著很樂觀的心態。」

這一趟與清邁慈濟學校的人文交流，有老師和學生作伴，馬來西亞的學生被微笑國度的特質深深感染。

吉隆坡慈濟國際學校慈少 陳永勝：「我覺得我們能學習的那點就是，我們可以像他們一樣，就是不分你、我、他，見到任何的老師，任何的學生，不管是誰，我們都應該要向他們問好，然後面帶笑容，這樣大家都能開開心心。」

相聚終有離別，感謝彼此真心真誠的陪伴，讓年輕的心靈往正確的方向成長。

