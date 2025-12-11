同根生新作〈指仙〉以妖異寓言映照網路交友現象 揭現代人的求偶焦慮

記者林政平報導／A_Root同根生新專輯《不小心降臨了A_Drop》再次翻玩神鬼傳奇，擅長用音樂創作隱喻現代文病的他們，再度發揮詼諧又犀利的敘事功力，以新歌〈指仙〉把網路交友軟體比喻為「用指尖召喚情感與慾望」的現代符咒，講述文明產物衍生的怪象及現代人戀愛焦慮及當代愛情的孤獨感。

提及創作靈感，團長智博以都市文明焦慮為出發點，察覺戀愛課題仍是當今大家熱門話題，加上身邊朋友熱衷交友軟體，便把「螢幕上動手指左右滑動」來召喚愛情的模式，形容為新世代的「降靈術」，智博更透露身邊朋友竟有人透過「交友軟體」來「抓猴」的荒謬故事，「有人因為交友軟體而結婚，連伴郎伴娘都是在同一個平台認識，但也有聽過朋友靠交友軟體意外抓包另一半劈腿，真實故事宛如戲劇翻版！」

A_Root同根生有請原民YouTuber Ponay卜耐發功召喚「指仙」，他不僅詠唱「族語」助陣填詞，還大展舞學自編一套「手指舞」為MV增色，宛如真人版「指仙」降臨讓 A_Root同根生高喊「友情萬歲」！首次在音樂上合作更是火花四射，過程中還因為Ponay聽demo時把「指仙」聽成「祖先」，讓他靈機一動用自己族語來填詞寫歌，成就出這首既荒誕又反映真實網路戀愛生態的戲謔系單曲，成功把新世代的「戀愛怪談」寫得又潮又中肯。

此外，Ponay還自告奮用加入編舞團隊，與編舞老師邱子瑋一起創造的動感十足的「手指舞」，更變身「教官」督促團員練舞，由於手勢複雜加上每次練舞都改一次動作，讓曾經有過唱跳經驗的A_Root同根生坦承：「是出道十年以來最大挑戰！」而跳上癮的A_Root同根生在團長智博的許願說「想認真跳舞給粉絲的心願」竟然成真，上週五在台北信義新天地百貨的名設計師「APUJAN詹朴」門市專輯辦快閃簽名會的他們，特別在現場展現「舞功」，還創下歌迷活動首次「不彈奏不演唱」、「只跳舞不對嘴」的全球首跳。

智博笑說：「在演出時因為彈奏樂器而無法全團跳舞，這次想說好好地跳整首給大家看，而且把幾段MV漏網的舞蹈編排都一次呈現！」結果讓現場宛如「舞蹈版」簽名會，還帶著歌迷一起跳，更有歌迷精心復刻〈指仙〉MV中智博的妝容，要求團員一同拍照外，還配合他演出求婚橋段，堪稱一絕，瞬間把整個門市變成歡樂能量洶湧的即興快閃歡樂舞池！

