同框彭啓明一窺美學清潔隊 鄭朝方：竹北名片打造驕傲城市

環境部長彭啓明（右起）日前與竹北市長鄭朝方（右2）同框關心改造有成的竹北清潔隊。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

竹縣竹北市長鄭朝方今（6）日表示，竹北市清潔隊美學改革有成，連環境部長彭啓明「部長出任務」都聞風而來，希望嶄新清潔隊這張「竹北的名片」能提升隊員榮譽感，打造城市的驕傲。

竹北市公所清潔隊導入不少人性化設施，日前CTWANT也曾隨車一探垃圾處理流程。（圖／周志龍攝）

穿梭巷弄的垃圾車與清潔隊是城市不可或缺的元素，但過去極少人會關注清潔隊衣著與配車，鄭朝方上任後就發現，若來往竹北境內的垃圾車能提升美學、清潔隊員能有新穎造型，那將成為竹北這座城市的「行動美感教室」。他於是將清潔隊當作「城市品牌」著手改造，除了把「垃圾車」雅稱為「清潔車」外，視覺設計更完全打破傳統黃色的刻板框架，注入銀灰色系星際塗裝，這樣垃圾車、資收車搭配宛如「變形金剛」的水車與抓斗車一字排開，磅礴氣勢除了讓人耳目一新外，「小朋友都為了看清潔車主動協助倒垃圾」地方長輩盛讚。

竹北清潔隊長許漹清（圖）介紹現代化新穎設施。（圖／周志龍攝）

彭啓明近日「部長出任務」為此造訪竹北，他發現清潔隊員制服很有學問，除了剪裁合宜便利工作外，隊服竟是用回收「咖啡渣」製成的機能布料，兼具透氣與舒適能應對高強度勞動力。彭啓明後頭還直擊竹北清潔隊持有的全台首創「移動式廚餘傾倒機」，這可應對竹北每日約26噸、1,360桶的龐大廚餘仍游刃有餘，類機械手臂更人性化地讓清潔隊員一甩長期搬運帶來的腰傷老毛病，彭啓明大呼環保智能又貼心。

彭啟明直指，竹北的「清潔隊美學革命」已在這幾年引起各地仿效，縣轄市能做到這樣真的很難能可貴。未來環境部將以竹北為示範點，宣傳讓這種環保美學擴散至全台灣。

鄭朝方則強調，竹北市清潔隊的美學革命可不只硬體升級，還跨界導入了王品集團等級的服務禮儀訓練，將冰冷的行政清運轉改造成有溫度的專業服務，不論是落實分類、提升基層尊榮感等，近年成績都讓外界耳目一新。

鄭朝方預告，這次彭啓明到竹北除了關心清潔隊外，也與自己同框拍了「春節番外篇」過年賀歲片，將以活潑、親民的互動提醒百姓春節期間「只送愛心不送禮」的廉潔精神，春節前正式公開，不妨一同欣賞城市美學新環境。

