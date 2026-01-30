同框曬電子腳鐐！柯文哲嘆司法淪政治打手 蔡正元：就要讓你社死

民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押1年後，去年9月重金交保，之後透過官方YT頻道進行「土城十講」，昨（29）日發出和前立委蔡正元對談的第八講。兩人均戴著電子腳鐐展開對談，蔡正元直言，民進黨就是要讓柯文哲「社會性死亡」，這樣支持者就能回流到綠營，下次民進黨選連任就輕而易舉。

民眾黨前主席柯文哲和前立委蔡正元同框並秀出電子腳鐐。（圖／蔡正元臉書）

柯文哲官方YT頻道在昨晚發布「第八講：土城史講」、與蔡正元對談的影片，柯文哲提到，過去人家都說「法院是國民黨開的」，但這句話要改了，現在不只是法院，連大法官、憲法法庭也是民進黨開的。賴清德執政這1年多來，司法敗壞是最嚴重的事，「因為司法本來是國家最後一道防線，應當被人民信任，可是當老百姓看到『司法是政治工具』，這對國家的影響很大」。

柯文哲土城十講談到對司法的看法。（圖／柯文哲YT）

柯文哲還說，現在連憲法法庭大法官都跳下來當打手，變成政治工具，最慘的是，北檢對他求刑28年6個月，結果自己首次離開台北來到嘉義時，街上都是要與他排隊照相的民眾，這代表司法信任度已經破產了，這也是國家的危機。

蔡正元則回應，民進黨覺得你上次選總統時拿到很多票，認為這本來應該是民進黨拿到、國民黨拿不到的票，「所以現在的今上覺得弄個法案給你，讓你社會性死亡！」這樣以後人家看到柯文哲，就不敢去接近、拍照、聲援，「讓你社會性死亡，你就沒有影響力，這樣原來你的支持者就會流散一大部分回去民進黨，然後他下一次選總統連任，就可以輕鬆易舉了，這個策略很清楚啊！」

蔡正元也發表自己的意見。（圖／柯文哲YT）

聽完蔡正元這樣說，柯文哲感嘆，「這樣對司法傷害太大」，結果蔡正元直言，「他（賴清德）會在意司法傷害嗎？」現在賴清德在意的是連任，才不管其他的事，「你就是我的案子的放大版」。

