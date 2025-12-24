同框李昆澤 賴瑞隆談「觀光五願景」
[NOWnews今日新聞] 適逢平安夜，賴瑞隆受邀24日參加《聖誕送暖-擘劃高雄觀光未來》沙龍，與立委李昆澤、議員湯詠瑜、何權峰闡述觀光願景，並於會後在高雄流行音樂中心海音館前聖誕樹發放暖暖包，向市民傳遞關心與溫暖，共同在港灣迎接佳節，現場氣氛溫馨熱絡。
其中，賴瑞隆也公佈對城市觀光的想像「觀光新願景：世界的高雄五大行動方案」，誓言讓世界愛上高雄，打造亞洲最閃耀的觀光之都。
賴瑞隆表示，選在高流闡述願景別具意義。從時任代理市長陳其邁打開高雄港圍牆、還港於民，到陳菊市長攜手市民於港畔靜坐宣誓決心，歷經超過十年的爭取，一步步讓這座屬於高雄人的流行音樂中心在美麗港灣中誕生。高流不僅成為展演核心及人才培育搖籃，也見證城市轉型蛻變，更象徵高雄人全力以赴、堅持不放棄的精神。
賴瑞隆強調，高雄不只是港都，更是山海河港交織、多元族群共融的城市；加上庶民美食、完善場館與交通建設，共築發展觀光的獨特優勢。賴瑞隆指出，自己具備市府建設、觀光、新聞與海洋局等歷練，無論身處哪個崗位，他都以觀光思維與城市行銷專業，協助高雄打開更大的舞台；針對未來發展，他已準備就緒。
賴瑞隆進一步說明，將以「國際化、深度化、品牌化」三大戰略，與民間共推高雄國際級大巨蛋作為首要建設，並搭配陸海空等交通硬體升級，推動產業經濟與深度文化雙引擎並進的國際觀光城市，實現文化、形象、經濟三贏。
賴瑞隆也具體提出五大作法：第一，成立「觀光高雄隊」，導入AI精準行銷；第二，於205兵工廠興建大巨蛋，使高雄成為「亞洲演唱會/運動賽事之都」；第三，整合旅宿、景點與飲食，推出「高雄盛事城」套票，並策辦創意文化節慶與主題商品，延長旅客停留時間、擴大周邊效益。賴瑞隆堅定表示，誰說高雄不可能；未來更將以吸引國際巨星演出、促成國際影視團隊進駐拍攝為目標，讓高雄城市品牌享譽全球。
此外，第四係推動「深度體驗旅遊廊帶」，提出串連歷史、藝陣、客庄、原鄉、農村的「高雄住一晚PLUS」計畫；第五，以打造「智慧觀光低碳旅遊城」為方向，整合捷運、輕軌、單車與觀光船班，推出數位旅遊卡，並建置智慧候車亭、多功能資訊站，推動旗津無人載具試辦等。賴瑞隆強調，將全力讓高雄躍升為台灣回訪率最高、國人假日小旅行的首選城市。
李昆澤表示，高雄之所以能成為世界的高雄，有三項關鍵。李昆澤指出，從2009年世運會開始讓大眾看到城市辦理國際級活動的能力，當年是由擔任世運會執秘的賴瑞隆統籌。再來，2010年由時任新聞局長促成的五月天五萬人演唱會，更為後續演唱會經濟打下重要基礎。
李昆澤也說，賴瑞隆在2013年首度開啟黃色小鴨展，吸引400萬人潮，創造十億產值；他對賴瑞隆有更深的期待，盼藉由其創意、執行力讓市民更光榮。
湯詠瑜指出，相信賴瑞隆是最有能力推動她重視的夜間觀光、打造在地IP的人選。何權峰提及，高雄市演唱會經濟帶動產業效益，期許賴瑞隆未來能發揚光大；並接力推動高雄車站改造，成為城市新門戶。
最後，賴瑞隆說道，20多年來高雄從工業城市、文化沙漠，蛻變為讓市民感到光榮與自信、適合世代居住的城市，仰賴的是一棒接一棒的努力。未來將接力編織一條條動人的旅遊故事線，為市民持續開創驚喜，讓世界看見高雄、走進高雄、愛上高雄，展現港都獨特魅力。
適逢平安夜，四人也進行交換禮物小遊戲，其中，賴瑞隆抽中由李昆澤準備的在三鳳中街購置的零食，象徵對其發揚商圈經濟的期許。李昆澤獲得何權峰準備的龍泉彈珠汽水，期許未來高雄能繼續走過產業轉型，邁向科技城市。湯詠瑜則以在地的麵包祝福賴瑞隆「越在地越國際」。至於何權峰抽中賴瑞隆的蒸氣眼罩，賴瑞隆說，擔任立委時他幾乎每天一定要搭高鐵往返，眼罩可以讓大家在通勤時使用，也期許高雄隊的隊友能夠共同打造更好的未來。
