同框林俊憲 賴瑞隆：最理想台南市長人選

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選今（13）日公布民調結果，由立委賴瑞隆以些微差距勝出，面對台南市長初選在即，賴瑞隆下午特別赴台南送暖林俊憲，同框車掃拚初選前最後一哩路，賴瑞隆直呼林俊憲是「心目中最理想市長人選」，而林俊憲也表示，敬佩與感動其他3位競爭者第一時間表達支持賴瑞隆，意有所指稱希望台南隊也能團結，「台南隊準備好了！」

賴瑞隆上午順利通過初選，下午特別赴台南送暖林俊憲，陪同車掃拚初選前最後一哩路，賴瑞隆受訪稱，林俊憲是自己的好兄弟，過去在立院並肩作戰、守護台灣，是他非常欣賞的優秀人才，過去看到對方對於台南願景及各項建設都非常用心。

賴瑞隆說，這段時間兩人分別在高雄與台南作戰，如今自己忙完了初選 ，特別到台南幫林俊憲加油，直呼林是「心目中最理想市長人選」，也期盼未來兩市一起努力。

林俊憲受訪說，感謝賴瑞隆才剛通過初選，就馬上飛奔到台南送暖，敬佩與感動其他3人第一時間表達支持賴瑞隆，意有所指稱面對高雄隊團結，台南隊也要團結，今天包括立委郭國文、林宜瑾、賴惠員與議員們陪同相挺，台南隊也準備好了，希望爭取出線後，擴大團結台南。

