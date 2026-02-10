同框柯文哲後 徐欣瑩再合體高虹安、喊話藍營初選「全民調」 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新竹報導

國民黨新竹縣長提名內戰升溫，在新竹縣副縣長陳見賢今（10）日正式完成國民黨內初選登記之際，其黨內對手立委徐欣瑩選擇跨足新竹市，與市長高虹安同台出席「城市畫卷-故宮X新竹數位特展」，這也是繼徐日前與前民眾黨主席柯文哲同框後，再一次藍白合體。徐欣瑩受訪時直言，既然陳見賢近期民調數據亮眼，更應支持以「全民調」方式進行提名，以昭公信。

針對黨內對手陳見賢已完成黨內初選登記，徐欣瑩今日跨縣市參與新竹市府舉辦的活動，選擇與高虹安同台，徐更提到，「最近聽說陳見賢的民調大幅領先，且領先的幅度相當大，很希望既然陳見賢的民調數據這麼亮眼，是不是也能夠支持以全民調方式進行」。

徐欣瑩表示，自己與高虹安都是理工出身背景，未來希望能新竹縣市共好，營造大新竹光榮景象。她也說，大家可能不知道，這陣子以來其實自己一直感到很委屈。不過，今天受高虹安邀請到這裡參加這麼棒的活動，還是會先以這項活動為主。

高虹安與徐欣瑩雙方互動，少有刻意之舉，今日兩人出席活動時，在媒體面前也無多交談，以禮相待，自然同框合影。

