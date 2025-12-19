同框盧秀燕 江啟臣楊瓊瓔賀年看板亮相

立法院副院長江啟臣也在街頭掛上與盧秀燕合體的新春賀喜看板。 （江啟臣辦公室提供）

記者陳榮昌、徐義雄∕台中報導

下屆台中市長選舉，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔表態爭取國民黨提名，兩人各自在街頭掛上和市長盧秀燕合照的新春賀喜看板。人選預計農曆年後定調。

下屆台中市長選舉，江啟臣掛上「駿馬啟新程，躍進旗艦城」個人看板。江啟臣辦公室表示，他與盧秀燕是最佳拍檔，過去七年多來彼此合作無間，國政、市政、競選都相互合作，一起帶領台中隊向前衝。

立委楊瓊瓔推出「馬年行大運」戶外看板，與台中市長盧秀燕同框。 （記者徐義雄攝）

楊瓊瓔十九日也推出「馬年行大運」戶外看板，設計融合年節吉祥語與台中在地色彩，展現「台中味、幸福感」。她提到，看板背景的祥雲與彩馬寓意城市前行，希望馬年與盧秀燕共同守護長者健康、孩童平安、企業興旺，讓每個家庭邁向更好的未來。

江啟臣辦公室表示，目前已上架逾二十面看板，分布於北區、南區、西屯、北屯、南屯、豐原、大肚、烏日、龍井等行政區。楊瓊瓔服務處則預計在全市重要路口掛上約二十面看板。

國民黨市黨部主委蘇柏興表示，市黨部負責議員部分，計畫農曆年前定案；市長部分則由黨中央負責，預計在農曆年後定調。