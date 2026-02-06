同框美軍女武神！中科院勁蜂四型無人機在美完成測試 目標在台大量部署

中科院與美商Kratos公司合作，以美商MQM-178無人靶機為基礎改裝，加上武裝段丶導控段的「勁蜂四型」攻擊型無人機，攻擊航程可達1000公里，目前已在美國通過整合測試，將在台灣進行量產。值得一提的是，根據Kratos官方照片，勁蜂還與美軍XQ-58「女武神」無人機同框，顯現台美合作重要里程碑。Kratos公司今天發出新聞稿表示，已成功完成整合式Mighty Hornet IV 攻擊型無人機（台灣稱勁蜂四型無人機）測試，該系統為 MQM-178 Firejet 靶機的革命性改造版本。

Kratos公司指出，在經過數個月的規劃、設計及雙方各自設施中的子系統測試後，團隊成功測試並驗證由中科院提供的酬載／任務系統，確認其能在無需修改原始設計的情況下，與 Mighty Hornet IV 飛行器順利整合並具備作戰能力，此項里程碑確立了今年稍晚進行飛行測試的基準，為此，中科院技術團隊本週已前往Kratos位於美國奧克拉荷馬市的設計與生產設施，以完成需求確認與設計定案。

Kratos無人系統事業部總裁芬利（Steve Fendley）表示，此次雙方成功完成測試，代表能夠推進至飛行測試階段的重要里程碑，這不僅驗證了技術方案的可行性，更重要的是證明雙方技術團隊合作所帶來的價值；此成果將成為 Mighty Hornet IV 計畫的跳板，並可能促成未來在 Kratos其他飛行器與中科院系統與技術方面的進一步合作。

改裝後的MQM-178具備高速性能，最高時速可達0.8馬赫、高G機動能力，以及超過 3萬5000英呎的作業高度，使其成為此轉型計畫的理想基礎平台。Kratos公司表示，勁蜂四型不僅整合尖端技術，也承襲既有可靠性能並已在多項聯合作戰演練中展現成果，近期展示已證明 MQM-178 於有人與無人協同作戰（MUM-T） 及巡飛攻擊彈（Loitering Munition）任務中的適應能力與可靠性，並驗證其優異飛行特性。

勁蜂四型同框美軍女武神無人機。（取自Kratos公司官網）

Kratos強調，本計畫最終目標是在台灣部署大量勁蜂四型，以提供具成本效益的戰力規模，兼具嚇阻能力並可隨時投入作戰部署；此合作結合美國 Kratos 成熟的無人機平台 Firejet 與台灣中科院酬載技術，象徵兩國及兩機構之間的重要合作，藉由運用成熟技術，從概念到可運作系統的開發時程大幅縮短，此策略被視為實現近期可實戰化、具成本效益之戰術無人系統與「可負擔大量戰力」的重要關鍵。

中科院表示，本次整合測試係以Kratos MQM-178 Firejet平台為基礎，結合中科院開發之任務酬載與導控相關系統進行整合驗證。經雙方工程團隊數月共同規劃、設計與分項測試後，順利完成整合測試作業，確認各子系統間之介面整合與功能運作符合設計預期，且整體整合過程無需進行重大平台修改；雙方後續將依規劃推進飛行測試與相關驗證作業，並持續深化技術交流與合作基礎，拓展未來在無人系統領域之多元合作機會。

中科院說，勁蜂4型的台美合作，象徵台美在技術、戰略與產業三方面的深化合作：技術上提升台灣無人機自主整合能量；戰略上展現更緊密的防衛合作關係；產業上則建立可外銷的軍工合作模式。此案不僅是一項武器研發計畫，更為台灣在區域安全中的自主防衛能力奠定重要基礎。

