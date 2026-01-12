同框蔡正元秀電子腳鐐 柯文哲稱「剛好而已」：我們都是朝廷欽差要犯

柯文哲、蔡正元同框翹腳秀電子腳鐐。翻攝蔡正元臉書



前立委蔡正元因「三中案」被判刑3年6月，並須配戴電子腳鐐接受監控。10日晚間蔡正元在臉書貼出和前民眾黨主席柯文哲同框合照，兩人一同翹腳微笑、秀出各自配戴的電子腳鐐，引起外界討論。柯文哲昨日（1/11）對此表示，這張照片並沒有特別的含意，只是剛好碰面拍照而已。

柯文哲昨日下午陪同嘉義市長參選人張啟楷拜會嘉義市議員陳家平，會前受訪時被問及是否透過和蔡正元合體秀出電子腳鐐，以表達對司法不公的不滿？柯文哲回應，這張照片並沒有特別含意，只是剛好碰面拍照而已，並非刻意要傳達任何訊息。

廣告 廣告

柯文哲表示，現在兩人「都是朝廷欽差要犯」，身上都被裝上24小時GPS定位裝置，還半開玩笑說，希望前一晚兩人的GPS訊號重合，沒有對地檢署造成困擾。柯文哲強調，他和蔡正元不會逃亡，對於為何需要配戴電子腳鐐，他其實並不清楚。

更多太報報導

代理孕母爭議一次看懂！支持理由是什麼？反對疑慮有哪些？30年拉扯怎解？

黃國昌突訪美！王定宇：相信非常緊急 美方最想問為何擋國防預算

訪美後將改變1.25兆國防預算態度？黃國昌喊：不要急！回台再報告