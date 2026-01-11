同框蔡正元秀「電子腳鐐」！柯文哲笑：我們都是朝廷欽犯

前立委蔡正元10日深夜在臉書貼出與民眾黨前主席柯文哲的合照，兩人還翹著腿展示腳踝上的電子腳鐐，引發討論。對此，柯文哲今天表示，沒有什麼特別意思，只是剛好而已，並指兩人都是「朝廷欽差要犯」。

柯文哲。（圖／中天新聞）

蔡正元在臉書上發文表示，自己10日下午受柯文哲之邀，參加「土城十講」第九講的錄影，兩人戴著電子腳鐐暢談《台灣島史記》。柯文哲說，花了1個月，在台北看守所讀完《台灣島史記》，上、中、下3冊全部讀完。蔡正元則說，自己花了10年撰寫這套書，但花了1個月在台北看守所，校對完這套書。蔡正元透露，柯文哲還請他吃晚餐，同時也邀請了前立委邱毅和郭正亮，並由民眾黨祕書長周榆修和副祕書長許甫坐陪，他形容，這是一場難得的聚餐。

廣告 廣告

柯文哲和蔡正元一同翹腿展示電子腳鐐。（圖／翻攝蔡正元臉書）

對此，柯文哲今天表示，我們兩個都是「朝廷欽差要犯」，身上都被掛24小時GPS定位，希望昨天沒有對地檢署造成困擾，因為兩個GPS重疊。他十分納悶，我們也不會逃亡，也不曉得為什麼要給我們裝這個東西，沒有什麼特別意思，只是剛好而已。

延伸閱讀

當電子腳鐐遇到電子腳鐐 蔡正元、柯文哲同框錄土城十講

影/獲國民黨頒實踐一等獎章 蔡正元曝內幕：鄭麗文說「你時間比較久」

國民黨送暖！獲頒實踐一等獎章 蔡正元：這是我的「諾貝爾和平獎」