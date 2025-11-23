同框蘇貞昌視察淡江大橋「被讚任內沒颱風」 蔡英文笑稱：因為他比較兇

前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌近日受邀參觀明年即將完工的淡江大橋。（翻攝自蘇貞昌臉書）

淡江大橋即將於明年完工，前行政院長蘇貞昌今（23日）在臉書釋出一段與前總統蔡英文受邀參訪的影片，兩人互動成為亮點。工信總裁潘俊榮在致詞時，特別感謝蔡英文任內「沒什麼颱風來」；蔡英文聽聞後，隨即幽默地指向身旁的蘇貞昌，用台語笑稱「這個比較壞（兇）」，惹得全場大笑。

蘇貞昌今（23日）透過臉書分享影片，畫面中，當潘俊榮致詞提到，感謝蔡英文任內「沒什麼颱風來」時，蔡英文當場打趣鄰座的蘇貞昌，笑稱「因為蘇院長比較凶」，機智反應逗樂在場眾人，笑聲不斷。

蘇貞昌也在貼文中提到，受工信總裁潘俊榮之邀，與前總統蔡英文一同參訪即將竣工的淡江大橋。他大讚橋上視野遼闊，不僅能飽覽淡水河與夕陽美景，更能將台北港及漁人碼頭盡收眼底。蘇貞昌強調，在中央、新北市府與民間一起投入極大心力下，才得以共同成就這個偉大工程，他也期待明年通車後能再次造訪，「我們還要走到橋上看看夕陽，一起見證這個台灣的新國際地標」。

蔡英文同日稍早在臉書發文表示，她之前說過，卸任後要跟蘇貞昌一起到處看看，他們為台灣做的建設與改變。前些日子，潘俊榮邀請他們參觀即將竣工的淡江大橋，「網路上已經有很多關於淡江大橋的美照，很高興這一次能夠親臨現場，一舉將淡水河景、台北港和漁人碼頭收進眼裡」。

蔡英文也說，感謝所有投入這項建設的工程單位，以及中央政府與新北市政府共同努力，才能誕生這座躍上國際舞台的公共工程；她更提到，中央政府持續補助地方將近300億元，用於淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌等建設，改善淡水的交通，讓新北市民、台灣人民能有更好的生活。

最後，蔡英文強調，這座橋不僅展現台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。她也期待，淡江大橋明年通車後，能為地方帶來更多榮景，為台灣帶來更多關注。





