同框蘇貞昌、陳其邁憶往事 邱議瑩：人生劇本不能偷看

邱議瑩(左二)曬出與蘇貞昌(左一)、陳其邁(右一)、黃捷(右二)的合照。 圖：翻攝邱議瑩臉書

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，民進黨立委邱議瑩昨(11)日在民調抽籤前夕，於臉書貼出她和前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、黨籍立委黃捷的合照，並引用蘇的名言「人生劇本早已寫好，只是我們還不能偷看。」回憶她自己在陳其邁2018年市長落選時，常打電話給對方的往事。邱議瑩說，今天開始就是初選民調的時刻，會選出接棒陳其邁的人選，無論結果如何，她始終相信，高雄一定會更好，也只會更好。「因為這裡，是我們摯愛的故鄉；我們最心愛的人，都在這裡。」

邱發文指出，從8歲時就認識蘇貞昌院長，那時的他，是美麗島事件的辯護律師；對她而言，他不只對家人有恩，更是一位一路陪伴、見證她成長的長輩。邱還說，每次蘇提起看著「邱議瑩從一個流鼻涕的小女孩、在家門口目睹爸爸被抓走，長大成為一位站上政治第一線、承擔責任的大人」時，她都會忍不住紅了眼眶。「也因此，蘇院長的這句話，對我來說格外深刻。」她也提及蘇貞昌說過「我看人很準，邱議瑩，絕對可以用一生接受檢驗。」

邱議瑩也提到「至於其邁，更不用多說。2018 年那場落選，對他而言，是人生最艱難的時刻之一。」她回憶「那段時間，幾乎沒有人找他。我常常打電話給他，問他在哪裡、在做什麼，只是想讓他知道，有人還記得他、相信他，一時的落選不算什麼。」同時也稱：「誰都沒想過，後來他會走進行政院，協助台灣穩定最艱困的疫情階段。接著，他再回到高雄，被市民重新擁抱、重新疼惜，當選市長。短短6年，他帶領高雄脫胎換骨。」

邱最後說，「也許，人生的劇本真的早已寫好。正因為不能偷看，我們才必須更加謙卑、更加努力，戰戰兢兢，把每一天走穩。」

