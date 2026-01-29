同框邱澤、許光漢封「三帥」！柯震東坦言榮幸 笑讚：李多慧是大家的理想型

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

演員柯震東日前去參加陳漢典與Lulu的婚宴，由於主持人陶晶瑩在社群分享自己與柯震東、邱澤及許光漢的合影，意外在網路掀起討論，更被稱作「三帥」對此，柯震東今（29）日與中職味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧一同出席運動鞋品牌活動時，談及此事坦言很榮幸，「可以跟他們兩個稍微排在一起，這也是莫大的榮幸。」也喊話希望未來三人可以一起合作，還笑說自己可以投資。

柯震東今（29）日與中職味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧一同出席運動鞋品牌活動。（圖／朱瑪琳攝）

而參加完婚禮後，有沒有萌生想結婚的念頭，柯震東隨即否認，「不會，我看他們好新人好累。」他坦言，雖然有感動，但目前沒有對象也沒辦法結婚。被問到理想型，他則說：「善良、漂亮、做自己的人！」至於一旁的李多慧是否為自己的理想型，他也笑說：「當然呀！她是所有人的理想型呀！」

此外，柯震東日前曾在社群上發文找韓文家教，被問是否有想找李多慧幫忙，他則笑說：「不可能，她太忙了啦，怎麼可能，這個一個小時不知道多少錢，我去找真的家教好了。」至於現在的韓文程度，他則表示只能簡單自我介紹，隨後他也害羞地用韓文介紹自己，李多慧聽了也稱讚他：「發音很好！」說到學習語言，日前才客串8點檔的李多慧表示，自己一開始只會說台語的髒話，像是「供三X」、「哩洗勒靠唷！」所以想學一些基本的台語會話，而經過這次的演出，她也讚嘆8點檔演員都很厲害，且都要早起拍戲，讓她相當佩服。





