同框鄭朝方大啖客家美食 蕭美琴來竹北逛市場驚呼百貨級享受

副總統蕭美琴（左）今天南下新竹縣竹北市仁義市場，由市長鄭朝方（右）陪同參訪傳統市場改造成果。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（21）日表示，竹北市近期大推竹北、新社、仁義3座傳統市場轉型，導入創新與美學成功吸引更多消費者；同場參訪的副總統蕭美琴也大讚，自己過去在各國參訪時，發現走入傳統市場是了解文化最直接的方法，竹北改造市場竟然有香氛等令人驚豔的巧思，溫暖和用心讓自己十分感動。

蕭美琴今天南下新竹縣竹北市，她與鄭朝方同框在竹北仁義市場視察地方傳統市集改造結果。鄭朝方介紹，仁義市場建築高齡40多年，市公所近期向經濟部爭取新台幣1,450萬元補助款，還想辦法自籌近300萬元，就是要改善攤商招牌與優化公共空間，一掃市場老舊形象。

竹北仁義市場來了大人物副總統蕭美琴（中），不少攤商都跑出來一睹風采。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

鄭朝方進一步回顧，竹北仁義市場當初以「攤招更新、導引優化、生活客廳」為三大核心方向改造，像是增設「大小客廳」休息區並提供手機充電座，不少婆媽驚呼像是逛百貨公司，一定會時常光顧。他說，如今留下了市場親切人情味，也具備現代市場該有的清潔、美感與便利，完成改造後攤商收益更粗估成長約10至30％，成果明顯。

公所官員說，其實除了仁義市場因10月迎來白沙屯媽祖停轎眷顧而轟動一時刷一波知名度外，還有竹北市場的「太子樓廊道」改造後成為超熱門社群打卡點，「無印良品」日系風和市場自然地結合，不少從不上市場的年輕人也慕名而來，直呼之後要常光顧和阿婆學下廚，更把不少原先不想接班的攤販二代找回來，讓好滋味不斷炊。

鄭朝方也強調，俗稱「老市場」的新社市場攤商和廁所改造計畫已經動起來，下一階段公所會將成熟的改造經驗帶回老市場，請各位老主顧期待。

蕭美琴參訪後感性指出，自己因外交工作跑遍世界各地，深知若要真正認識一個地方的文化，最好方式就是走進傳統市場，如今眼見竹北這座科技城不只著重第二級產業，更是百工百業各得其所的好地方，大家都能被重視、被照顧，真的很不簡單。

竹北仁義市場導入百貨級休息區，副總統蕭美琴（左3）向市長鄭朝方（左4）大讚好好逛。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

值得一提的是，蕭美琴和鄭朝方在參訪尾聲同框攤商大啖下午茶美食，包含艾草粄、黑糖發糕、紅麴米糕等，這讓較少跑客家庄的蕭美琴驚呼好吃直讚不虛此行。她也預告，自己聽聞竹北還有具特色的氣質清潔隊，下一次來竹北肯定要先去清潔隊直擊，親炙市井日常的「竹北感性」。

