同框駁心結！鄭麗文：「太陽」在台中 盧秀燕：我們好姊妹
鄭麗文接任國民黨主席後，首度與台中市長盧秀燕同框合體！兩人在黨慶活動見面，立刻來個擁抱並互稱好姊妹，要破除外界說他們「后不見后」的傳聞，致詞時，鄭麗文更說台中陽光普照是因為盧秀燕是太陽，盧秀燕則喊了2次要團結支持鄭麗文，為國民黨爭取2026勝利。
國民黨黨慶主持人：「鄭主席辛苦了，鄭主席加油。」國民黨主席鄭麗文剛到場，還在和立委們握手致意，台中市長盧秀燕已對他展開雙臂，兩人擁抱後，再一同比個讚，互動明顯不同於其他人。
國民黨主席鄭麗文：「因為太陽在這邊，哈哈哈哈哈哈。」一聽到太陽兩字，盧秀燕表情耐人尋味，尤其外界關注，鄭麗文先前說面對2028大選，藍營強棒恐怕不只一位，這也被解讀，黨不一定會推盧秀燕。
台中市長盧秀燕:「民進黨無所不用其極，想要挑撥分化，打擊抹黑我們的黨主席以及所有的同陣同志。」盧秀燕與鄭麗文相見，兩人深知唯有2026先勝選，才有談論2028總統大選的空間。
台中市長盧秀燕：「2026大選我們非贏不可，全體黨員團結合作，支持新任的黨主席鄭麗文。」不甩外界后不見后的傳聞，鄭麗文在台上和盧秀燕黏TT，不斷互相搭肩，高挑的鄭麗文還配合蹲低，兩人笑得開懷。
國民黨主席鄭麗文：「盧市長跟我，非常長年的姊妹情。」
台中市長盧秀燕：「我在選前之夜就是由我們的鄭麗文主席幫我承辦了，她一手策劃，那也因此呢，我們是好姊妹。」互稱好姊妹撇心結，不過外界也關注，全程都出現在盧秀燕左右的，是極力爭取接班的立委楊瓊瓔，以及立法院副院長江啟臣，盧秀燕是否搭起溝通橋樑。
台中市長盧秀燕：「公平的黨內機制，所以我們一定會透過這樣的一個機制，產生最好的候選人。」
無論2026、2028國民黨避免內部競爭傷害，從市長人選到兩個太陽傳聞，國民黨一喊再喊必須團結。
