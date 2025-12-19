同框黃捷 康家瑋誓言做中正萬華「即戰力」

台北市中正萬華區市議員參選人康家瑋與立法委員黃捷。





黃捷日前榮獲 One Young World「年度政治人物獎」，是台灣首位獲此殊榮的政治人物。康家瑋致詞時感性表示，當黃捷在國際舞台大聲說出「我來自台灣」時，那份熱愛國家的情感讓所有台灣人都感到驕傲。

康家瑋表示他也在西門町長大，這裡的一景一物都是我的養分，今天邀請黃捷來，就是希望把這份進步的價值與光榮感帶進中正萬華。





黃捷則大力推薦康家瑋是中正萬華最需要的「即戰力」。她指出，西門町是台北的經濟與文化指標，而康家瑋不只深刻理解這座城市的歷史底蘊，更具備接軌國際的視野。在他身上，看見了青年從政不服輸的韌性與對家鄉的使命感，絕對是能為地方解決問題的關鍵力量。





康家瑋最後強調，走訪老店不只是為了美食，更是體驗萬華最真實的生活縮影。他已準備好用最認真的態度，做一個懂在地人情、肯為鄉親打拚的議員，將這份熱血轉化為守護家鄉的實質力量，為中正萬華創造更具包容力的新氣象。