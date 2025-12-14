同框黨部幹部談2026選戰 黃國昌：推最好政見回應社會期待

民眾黨主席黃國昌(中)今(14日)到蘆洲出席「聖誕FUN城堡 麋鹿跳跳嘉年華」活動，與三蘆區黨部主任周曉芸(右)、新北市黨部主委周台竹(左)同框。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕2026九合一大選倒數，各黨也勤跑行程。民眾黨主席黃國昌今(14日)到蘆洲出席活動，與三蘆區黨部主任周曉芸、新北市黨部主委周台竹同框，談及地方經營與2026年選戰布局時表示，民眾黨在有限資源下持續深耕基層，按部就班推動提名作業與政策準備，並強調將提出最好的政見、推出最好的人選，回應台灣社會的期待。

黃國昌今天與周曉芸、周台竹同框，出席「聖誕FUN城堡 麋鹿跳跳嘉年華」活動，黃國昌受訪前指出，民眾黨地方經營向來不容易，資源不如兩大黨，但仍在有限資源下，一步一腳印深耕地方，持續讓選民了解民眾黨推動台灣政治的核心、改革、扮演理性監督角色的努力，同時也深入社區，了解地方實際需求。

黃國昌表示，面對2026年選舉，民眾黨一向按部就班準備，選舉並非臨近才開始，而是長期累積政黨在政治表現、民生經濟與公共議題上的努力成果。至於推出最強候選人，仍須待提名程序完成後，才會正式啟動。

黃國昌也說，民眾黨的提名程序一向公開透明，公告後依規定登記，若有複數人選，將進行評鑑、協調、初選；但在公告截止前，實際會有多少人登記，連他本人也無法事先掌握。將下來下一波可能會公布10個選區，且未來提名將依各選區實際狀況，尊重地方黨部規劃，分批公布名單。

黃國昌強調，民眾黨面對2026年選戰，將提出最好的政見、推出最好的人選，回應台灣社會的期待。目前除已完成與國民黨的政策會對接外，也正同步進行全國地方選舉共同政見的擬定，並開放所有黨公職及已提名候選人，以多元方式參與，按部就班推動選戰準備。

周曉芸表示，自己身為三蘆服務處主任，重心始終放在在地選民服務，包括處理市民請託、法律諮詢及與里長的日常互動。透過舉辦活動深入社區、接觸更多市民，是服務處持續努力的方向；對於外界質疑前民眾黨發言人李有宜退黨一事，她不多回應，強調行動與時間自會證明一切。

