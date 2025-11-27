同框3前輩掀青年參政潮 陳冠安狂跑基層：「港湖百策」我實現

國民黨青年陳冠安（右）勤跑台北市內湖與南港基層。（圖／翻攝自陳冠安臉書）

打算參選內湖、南港區台北市議員的國民黨青年陳冠安今（27）日表示，「青年參政」已是全球趨勢，自己打出「港湖百策」做為參選價值核心，希望能推動更完善的社區安全網、更友善的通勤環境與更公平透明的教育機會，讓港湖真正成為宜居的城市。

陳冠安近日與詹為元、楊植斗、柳采葳等相對年輕的國民黨台北市議員同框拜票，他眼見前輩在各選區耕耘有成，自己也憑著自曾在立委羅智強辦公室歷練主任的經驗，回到港湖家鄉，劍指2026市議員國民黨初選。

據了解，2026國民黨台北市議員初選中，港湖地區預計提名5席，現任市議員闕枚莎、吳世正、李明賢、游淑慧都有望輕騎過關，而已榮升立委的李彥秀遺缺由誰接棒？目前陳冠安跑得很勤快，但國民黨市黨部尚未公布初選時程，會不會在初選前再有新人選？各界關注。

系出立委羅智強（圖）辦公室的國民黨青年陳冠安要挑戰台北市議員內湖、南港選區。（圖／黃耀徵攝）

詹為元直指，港湖是一個多元、年輕又正發展變化的區域，需要能在第一時間對問題提出有效解方的人，陳冠安正是這樣的人選；楊植斗則說，陳冠安不懈拜票、認真傾聽，還沒選上議員就開始選民服務，爭取選區成德市場坡道防滑改善，避免民眾發生摔倒意外，這樣的行動力實在後生可畏。

柳采葳則說，陳冠安善於政策、大數據與民調，如今也還在攻讀台大政治學博士班，顯示除了政治工作外，對研究與精進知識也心心念念，未來絕對是很優秀的議員。

原屬內湖、南港選區的台北市議員李彥秀（圖）成功升格立委後，她的遺缺成為藍軍有志青年的目標。（圖／周志龍攝）

陳冠安除了感謝三位前輩力挺，也指出自己老早宣布投入參選港湖台北市議員，儘管還稱不上走遍大街小巷，但是港湖區59個里以及各大市場都已跑過一遍，問候過的鄉親更是數以萬計。他笑說，原本民眾的反應是「同學你哪位」？如今已有不少鄉親會過來比大拇指說「你真的很認真」。

