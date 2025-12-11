同條路連續糾紛! 男花蓮市區持刀揮舞遭逮"毒品陽性"

地方中心／趙永博 陳孟暄 葉晏昇 花蓮報導



花蓮街頭驚險一幕！花蓮有名男子騎車，在路口和另一名騎車發生擦撞，雙方起口角，他居然拿起小刀亂揮，對方嚇得趕緊離開報警。兩個小時後，在同一條路上，他又和另一名汽車駕駛發生行糾，再度拿刀揮舞。警方獲報成立專案小組，逮到男子，發現他不僅吸毒，家裡還有三把武士刀。

畫面中，一名機車騎士突然從路口竄出，差點撞上直行的藍色機車，兩人停在路旁理論，沒想到黑色機車騎士，突然從車廂內拿出小短刀，還不斷揮舞，劃到對方安全帽，嚇得事後到派出所報案。



但事情還沒結束，過了約2小時後，這名火爆騎士，又在同一條路不同路口，和汽車駕駛也發生行車糾紛，拿刀逼對方下車理論，駕駛不敢下車，立刻到派出所報案。

花蓮分局偵查隊副隊長 莊喬安：「本分局日前接獲報案，一名男子在市區兩入口分別在不同時間點，與一輛機車及一輛汽車駕駛發生行車糾紛，過程中男子持預藏的刀械，連續恐嚇兩名被害人後逃逸」。





事後警方持拘票在餐廳逮到了男子，在他的機車置物箱，查扣到玩具短刀，身上搜出毒品煙彈，帶回住處搜索，更搜出3把武士刀。

花蓮分局偵查隊副隊長 莊喬安：「本分局獲報立即組成專案小組擴大追查，並報警花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。在12月10日上午十時許，成功緝獲涉嫌人，並起獲武士刀、彈簧刀、毒品依托咪酯、煙彈等證物，本案因涉嫌人與遭查獲時有駕駛機車之行為，所以對其實施唾液快篩後呈毒品陽性反應」。





還好警方迅速逮到人，並依公共危險、毒品等罪嫌移送法辦。否則，毒蟲持刀騎車亂竄，用路人安全不保。





