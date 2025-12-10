社會中心／莊立誠 蔡承翰 台北報導

台北市警方日前逮到一名偷遍雙北的小偷，他甚至大膽到連兩天到中山區一棟大樓犯案。從二樓日本料理連鎖店、偷到三樓醫美診所，輕鬆打開大門後入搜刮財物。警方根據監視器比對，發現是同一人犯案，鎖定48歲的詹姓慣竊，成功將他逮捕歸案！

一名身穿外套，戴著口罩，全身包緊緊的男子，站在大門口，手裡拿著開鎖工具，不斷對著牆上的鐵門開關，來回測試。下一秒，鐵捲門緩緩升起，男子大搖大擺地走了進去。但他並不是員工，而是一名小偷。民視記者莊立誠︰「來到事發現場，因為大樓沒有設置警衛跟保全，因此任何人都可以直接搭著電梯直接上樓，因此也淪為小偷行竊的目標。」

台北市中山區某大樓傳出連續竊案。（圖／民視新聞）台北市中山區上個月連傳闖入室內偷竊，11/15轄區內一間連鎖的日本料理店，先報案有小偷趁著打烊時間，潛入店內，搜刮收銀台裡的兩千多元現金。沒想到，不到24小時，隔天半夜樓上診所也遭殃。竊賊打開鐵捲門總開關，輕鬆得手5萬多元。專家提醒，鐵捲門的總開關，通常設有"斷電"機制，開關門後，記得按下斷電按，才能避免宵小上門。電子鎖業者涂志浩表示，加裝遙控器，遙控器裡面它才會有一個斷電的功能，(業者)忽略了這個，他覺得在大樓裡面的二樓三樓，可能不需要，所以我認為是疏忽了防盜功能的提升。中山警分局民權一派出所所長劉張長誠表示，其犯行偷遍雙北多處的地點，訊後依涉犯刑法加重竊盜罪，移送台灣台北地方檢察署偵辦。

同棟大樓日料店.診所接連遭竊! 慣竊足跡遍雙北

台北市中山區某大樓傳出連續竊案。（圖／翻攝畫面）

警方一查，48歲的詹姓嫌犯，原來是慣竊，偷竊足跡遍布雙北地區。這回接連兩天，在同一棟大樓逐層下手，下場就是狼狽被逮。

