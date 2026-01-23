同業靠AI飆漲！和碩股價是否委屈？童子賢：過去兩三年努力不會白費
和碩集團23日舉行尾牙，在活動開始前董事長童子賢帶著副董程建中與兩位執行長一起接受媒體聯訪，包括鴻海、廣達與緯創等同業都因沾上AI，而股價表現亮眼，和碩卻表現溫吞，本刊特別詢問他是否對和碩股價感到委屈？向來不評論股價的童子賢，今天以產業週期角度回應，他並強調，公司過去兩三年的努力不會白費。「至於是否會反映在股價上，就beyond（超過）我的control（控制）。」
23日和碩集團舉辦團圓日，席開將近800桌，總獎金1.6億元，不只請來動力火車開唱，更砸重金邀請日本舞蹈天團 Avantgardey表演。
面對近期台股屢創新高，只要沾上AI的股票，幾乎支支翻漲，雖然也有AI題材在身，但和碩股價表現卻比同業更為溫吞，在活動前接受媒體聯訪時，身為大家長的和碩董事長童子賢，被本刊詢問，是否會對和碩股價溫吞感到委屈？
向來不評論股價的童子賢，照例以「向來不評論股價的事」回應。但話鋒一轉，他表示，經營公司當然希望長長久久，能為股東帶來穩健跟豐厚報酬，但有時長期要看產業整體狀況。「任何一家被評論為優良或魔幻的公司，你如果不要用這3年，而是用8年10年12年看，其實一樣是起起伏伏。」童子賢說。
他更進一步分析，企業股價起伏背後有兩個因素，一個是「自己的努力」，第二個則是「產業的制約」，就以和碩集團旗下的ABF載板公司景碩，近期股價上漲為例，很清楚就可看到產業的投資循環，與需求所拉動的典型情境。
童子賢不諱言，和碩過去幾年為了轉型，資源調度必須有大幅的移動，其中都涉及到「上千億資源的移動」，所以需要非常的縝密，「因為出錯的話，就會有很大的影響。」
他認為，機會是留給準備好的人，相信過去集團2到3年的努力不會白費，更相信2026年和碩會有不錯表現。他並以「就像跑馬圈地，萬馬奔騰的局面」。來形容現在AI市場競爭。
但他也提醒，「萬馬奔騰的時候，小心踩來踩去，不但要跑得快，還要跑得穩。」接下來仍得靠內部的努力與組織人才轉變。
至於打拚的成果能否展現在股價上？童子賢則笑說：「這恐怕就beyond（超過）我的control（控制），可能要打電話問金管會。」
