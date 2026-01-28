同業「空拍機投毒」害小生命 受害農場悲喊：不可饒恕

宜蘭發生全台首宗空拍機投毒案件。三星鄉某知名農場王姓負責人，因不滿前員工徐男離職後另立門戶形成競爭，多次操控無人機將摻有劇毒農藥的飼料空投至對方園區，導致梅花鹿、羊駝及山羊等多隻動物死亡。受害的星夢森林劇場對此表示：「為了守護我們的動物家人，我們在案發當下即刻報警並委請律師，全力配合檢警調查。」

獸醫團隊解剖被毒死的山羊。 （圖／翻攝畫面）

星夢森林劇場在Threads發文表示，「2023年夏天，星夢園區遭受了令人痛心的非法傷害，導致多位可愛的小生命中毒受創，甚至有毛小孩在醫護人員全力急救後，依然遺憾地離開了我們。這對每一位把動物當成家人的星夢夥伴來說，是心碎且不可饒恕的悲劇。」

星夢森林劇場表示，「為了守護我們的動物家人，我們在案發當下即刻報警並委請律師，全力配合檢警調查。經歷了漫長的偵查階段，近日接獲通知，宜蘭地方檢察署已偵結並正式提起公訴。雖然法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書，是對那些無辜生命的一份交代。」

星夢森林劇場坦言，「身為動物照養產業的一員，我們始終深信，經營動物場域不僅是商業活動，更是一份對生命的承諾與責任。同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律的紅線，更不應讓無辜的動物淪為競爭下的犧牲品。 我們由衷希望，此次事件能喚起社會對『生命價值』的重視，共同支持一個健康、安全且良性的動物產業環境。考量案件已進入法院審理程序，為尊重法治，星夢暫時無法對外透露具體細節，星夢會持續配合訴訟，捍衛動物安危，為祂們討回公道。同時，案發後我們已與新光保全合作，全面升級園區的安保監控與照護措施，用最嚴謹的防線守護每一位毛孩子。」

《中天新聞網》提醒您，未經判決確定，應推定為無罪。

