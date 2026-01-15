同樓3綠委全將戰2026 立法院中興大樓藏「風水寶地」

民進黨南二都初選近日先後出爐，立委賴瑞隆和陳亭妃分別於13日、今（15）日，在高雄與台南市初選中勝出。對此，有媒體報導，陳亭妃、賴瑞隆，以及先前被提名參選嘉義市長的民進黨立委王美惠，他們的國會辦公室都位於立法院中興大樓11樓，可說是「另類風水寶地」。

賴瑞隆13日表示，自己過去10年曾在高雄市府歷任建設局、觀光局主秘、新聞局長、海洋局長等職務，參與過黃色小鴨展出、五月天演唱會經濟、城市行銷與各項市政建設，對市政運作非常熟悉，在轉任立委後，也連續19次獲公督盟評鑑為優秀立委，並為高雄爭取超過6000億元建設經費。他強調，若順利勝選，自己能以最短時間立即上手，無縫接軌市政團隊，和市民一起努力，「對市政的嫻熟、對高雄的嫻熟，以及對高雄的熱愛，是我最大的優勢」。

陳亭妃今天則回應，27年來的每一步，都不是一個人，而是人民陪她一路走過來，她也要特別感謝所有不斷提醒、磨練她的好朋友，「正因為有這些聲音，讓我時時刻刻提醒自己、要求自己，不能辜負人民的期待」。她除強調，未來她將持續向總統賴清德請益台南治理經驗，也保證，2026年台南市長選舉一定不會讓賴擔心，且「一定要大贏」，為2028年賴連任奠下最穩固的基礎。

根據《TVBS新聞》今天報導，本屆共有7位立委的辦公室在立法院中興大樓11樓，包括民進黨籍的立委陳亭妃、賴瑞隆、王美惠；國民黨立委魯明哲、羅明才、邱鎮軍，以及民眾黨立委兼黨主席黃國昌。報導提到，而民進黨2026年大選初選結果陸續底定，外界注意到，中興大樓11樓的3位綠委，分別在台南、高雄與嘉義市出線，「可以說是另類風水寶地」。

