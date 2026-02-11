同樣是快篩...高金被辦小吃店卻拿16.5億標案 蘇一峰轟司法雙標

高金素梅（中）複訊時身體不適在法警陪同下步出北檢，接著搭上助理的車前往台大醫院就醫。（黃世麒攝）

無黨籍原住民立委高金素梅等人涉嫌詐領助理費、疫情期間違法提供原民部落及團體陸製防疫物資、詐領協會補助等3案，北檢10日指揮調查局國安站兵分30路搜索，到案18小時後，11日凌晨移送北檢複訊，不過高金素梅出現身體不適，前往台大就醫。檢方則命擇日再開庭。對於檢方大動作，胸腔科醫師蘇一峰怒指，這就是司法雙標的極致！

2022年新冠疫情嚴重，衛福部同年5、6月間，彈性放寬輸入個人自用COVID-19檢驗試劑措施，民眾自境外輸入自用快篩試劑，每人限一次不超過100劑，不必向食藥署申請專案核准，可直接由海關放行通關。但國安站懷疑，高金素梅和前辦公室助理張俊傑為能從大陸輸入大量快篩試劑，疑利用人頭化整為零，以每人進口100劑方式，將快篩試劑輸入台灣，提供原民及團體、候選人使用，涉嫌違反《醫療器材管理法》。

對此蘇一峰在臉書PO文指出，綠開放小吃店掛生醫招牌賣快篩，橫掃大吃衛福部16.5億標案，卻抓高金素梅2022年募集陸製筷篩試劑，免費發給民眾防疫使用，司法雙標的極致，綠營吃得滿嘴油沒事，募集防疫物資救人卻要被抓成貪汙！

