同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒

生活中心／黃韻璇報導

受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」

蘇澳大淹水後國軍、中央、地方、志工立即投入救災，幫助蘇澳災後復原，就有網友好奇發文，「這次宜蘭也是水災嚴重，但為什麼這次國軍救災迅速，新聞上也都沒有政治的聲音，回歸到救災本來該有的面貌，是為什麼呢？」

蘇澳大淹水後國軍、中央、地方、志工立即投入救災，幫助蘇澳災後復原。（圖／翻攝自蘇澳鎮公所臉書）

其他網友紛紛表示，「蘇澳鎮長、鎮公所團隊很用心，平常就做好防災準備」、「蘇澳旁邊有海軍軍港、陸軍2個營區，軍團高層都來到現場了，你覺得地區指揮部的國軍不會來嗎」、「蘇澳有大的海軍營區宜蘭有金六結營區國軍很快就到了，好像每次颱風前都會在蘇澳鎮公所看到裝甲車在駐守」、「每每颱風前夕國軍都已經超前部署在鎮公所」、「宜蘭人很堅毅其實，每次風災後家家戶戶都會迅速把環境打理好」、「這次才是該有的樣子吧！蘇澳鎮長民進黨代理縣長國民黨，但是都著急著救災為先，我只能說有時候選人不選黨」。

蘇澳大淹水，AAV7軍用兩棲車搭配鋁梯以及橡皮艇，協助受困二樓的民眾脫困。（圖／翻攝自蘇澳鎮公所臉書）

更有人認為宜蘭蘇澳的「軍民一心」救災模式，值得全國借鑒，提到宜蘭人都知道只要風災前，蘇澳鎮公所前就會看到陸戰弟兄和 AAV7 兩棲突擊車提前就位做準備，這早已是當地多年與軍方配合的默契和常態。這次迅速的原因正是因為鎮公所提前請求國軍協助，讓海軍、陸戰弟兄得以提早進駐鎮公所待命，在災害發生的當下，他們能馬上在第一時間投入救援，處理得體，不只海軍，蘇澳附近的陸軍單位也同步就近投入救災工作。

網友認為宜蘭蘇澳「軍民一心」的救災模式值得全國借鑒。（圖／翻攝自蘇澳鎮公所臉書）

網友直言，這就是沒有太多政治聲音的原因，因為平時就有縝密的救災規劃，軍方與地方政府配合得宜，不需要浪費口水去督促，一發生災害就能「即刻救援」。強調「這次的蘇澳模式證明了『軍民一心』的超前部署，是讓救災回歸專業、保障人民安全的最佳典範，為所有參與救災的國軍弟兄、鎮公所人員致敬！」

