同樣有潔癖「強迫症、強迫人格大不同」 醫師舉例一比就懂

許多人追求環境整潔，但當清潔成為焦慮來源並影響日常生活時，可能已超出單純潔癖的範疇。台北市立聯合醫院陽明院區精神科主任楊逸鴻指出，所謂的「潔癖」有時實際上是強迫症或強迫人格的表現，這兩種狀況雖名稱相似，但在心理狀態與治療方向上有顯著差異。

強迫症患者常被認為有潔癖，但除了特定區域一塵不染外，其他地方可能因無暇整理而雜亂不堪。（示意圖／Pixabay）

北市聯醫分享了一位近60歲Ａ君的案例，她每天最耗時的活動不是家務，而是反覆檢查地板是否有落髮。即使剛確認過地板乾淨，幾分鐘後仍會忍不住再次查看，往往需重複十多次才能暫時緩解焦慮。有趣的是，雖然她被認為有「潔癖」，但家中除了地板一塵不染外，其他區域反而因無暇整理而雜亂不堪。這種無法控制的重複行為正是強迫症的典型表現。

廣告 廣告

楊逸鴻主任解釋，強迫症(OCD)是一種精神疾病，患者會出現反覆、無法控制的思想(強迫思考)和行為(強迫行為)。患者通常意識到這些想法和行為不合理，但仍無法克制，若不執行這些行為便會感到極度焦慮。強迫症患者常見的行為包括過度洗手、反覆檢查、強迫性計數等。

年近6旬的主婦B君，同樣重視整潔，卻與A君不同，她檢查地板後若沒發現髮絲，一天內就不再重複檢查，但她對整體秩序要求極高，桌椅要對齊、毛巾四角要平整、冰箱內食物要分類排列等，家中總是一塵不染，但她常為趕進度、力求完美而焦慮不安，甚至因家人打亂秩序而動怒。

強迫人格患者不會執著於特定部分，但過度工作、固執己見，且難以授權給他人。 （示意圖／Pixabay）

楊逸鴻解釋，這屬於強迫人格。強迫人格障礙(OCPD)則是一種人格特質，表現為對秩序、完美和控制的過度追求。這類人往往認為自己的行為是合理且必要的，缺乏對問題的自覺。他們可能極度注重細節、過度工作、固執己見，且難以授權給他人。

針對強迫症，目前主要採用認知行為治療(CBT)和藥物治療相結合的方式。認知行為治療中的暴露與反應預防(ERP)技術特別有效，能幫助患者逐步面對引發焦慮的情境而不執行強迫行為。而強迫人格障礙則主要通過心理治療來改善，幫助患者認識到自己的行為模式並學習更有彈性的思考方式。

楊逸鴻主任提醒，當清潔行為已經嚴重影響生活品質或人際關係時，應尋求專業心理健康資源的協助，透過專業評估找出適合的治療方案。

延伸閱讀

習川會後美國宣布芬太尼關稅下調至10％ 即刻生效

CNN：擔憂美國支持動搖 台灣考慮撤換駐美代表俞大㵢

非洲豬瘟「禁運禁宰」補助出爐！飼料費每頭810元、肉攤停業給3萬