同樣涉詐助理費！高虹安無罪脫身 顏寬恒團隊：不會有看法跟聲明

高虹安被控立委期間涉嫌詐領助理費，一審被依貪污罪判7年4月、褫奪公權4年 ，昨（16日）二審貪污部分逆轉變無罪，改依使公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金18萬。台中市立委顏寬恒也涉詐領助理費遭起訴，一、二審都被判7年10月，目前上訴到最高法院，對於高虹安獲無罪判決，顏寬恒團隊表示：「不會有看法，也不會有聲明。」

高虹安二審逆轉改判無罪，關鍵在法院認定，依立法院組織法立法沿革，「助理費立法目的及預算編列性質，應屬實質補助，彈性勻用」，不過對比前台北市議員童仲彥的助理費弊案，兩人的二審法官都是郭豫珍法官，高虹安獲判無罪，童仲彥被判3年10個月，遭外界質疑雙重標準。

童仲彥於2022年入獄服刑，2023年獲假釋出獄，對於高虹安的判決，他沒有憤憤不平，落落大方表示：「恭喜好市長高虹安，阿童關就關了，沒事！」不過立委顏寬恒就無法這麼輕鬆，他被控竊佔國有地、假買賣、詐領助理費，案件纏訟多年，二審維持原判7年10月徒刑，且繼續限制出境、出海8個月。

顏寬恒面對官司始終高喊清白，怒批：「我是因為家世背景被抹黑！」二審判決出爐又高呼「是政治凌駕司法的結果」，將持續透過司法途徑捍衛清白。對於高虹安被判無罪，顏寬恒團隊僅表示：「不會有看法，也不會有聲明。」





