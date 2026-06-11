同樣罹患血癌...沈玉琳談病逝傅子純喊不捨 自揭隱形患者：完全沒有察覺

【緯來新聞網】沈玉琳今（11日）重回棚內錄影，提及日前不幸因急性骨髓性白血病（血癌）逝世的男星傅子純，他坦言內心十分震驚與不捨，也因自身曾罹患同種病症，對此特別有感而發。現年58歲的沈玉琳過去曾因罹患血癌，歷經長達8個月的住院化療才抗癌成功。他今日透露，當時自己也是屬於「白血病地下型」的隱形患者，一開始完全沒有察覺，直到因身體不適送醫驗血後，才驚覺罹患血癌。

沈玉琳歷經血癌化療成功復出，今日重回棚內錄影，聽聞同行病逝消息感觸良多，並以過來人經驗呼籲大眾面對疾病切勿過度焦慮。（圖／娛樂中心）

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對於外界關心此疾病該如何事前預防，沈玉琳則無奈表示「那種事情預防啊、為什麼不做體檢呢？事實上我上個月前也驗過學，然後半年前我還做過高級健檢，沒效！」他以自身經歷直言，常規體檢並無法有效防範，因為這種病症發病往往只有三天到一個禮拜的時間就會急性發作，一般人不可能每天都在驗血，因此在臨床上非常難以被提早偵測。

沈玉琳回歸節目《11點熱吵店》錄影，和主持搭檔唐綺陽默契依舊。（圖／娛樂中心）

沈玉琳回憶，血癌初期常出現反覆發燒、不明瘀血或疲倦等微小徵兆，容易被誤認為感冒或慢性疲勞，而他當時因為牙齦腫痛，還看了兩間牙醫診所，甚至被當作牙周病治療，殊不知這些都是白血病的病徵。他指出，這種疾病在醫學上的發病機率僅有十萬分之幾，機率低得就像中樂透一樣，因此大部分醫生在第一時間也不會往這方面聯想。

經歷過三百多天的抗癌歷程，沈玉琳今日重新踏入攝影棚，他也特別呼籲社會大眾不要過度焦慮或人人自危。（圖／娛樂中心）

經歷過三百多天的抗癌歷程，沈玉琳今日重新踏入攝影棚，他也特別呼籲社會大眾不要過度焦慮或人人自危，不要因為一次感冒就懷疑自己罹患白血病。他感性表示，雖然傅子純的離世是演藝圈的巨大損失，但民眾面對疾病仍應保持平常心，不需過度恐慌。

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