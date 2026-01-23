同樣被嫌貴 為何一個炎上、一個兩極？從金色三麥與民生早午餐看價格輿情分水嶺

2026年1月初金色三麥與民生早午餐皆因價格爭議而在Threads引起網友熱烈討論。（圖片來源：Thread@ceosunmai截圖（左）、Google map（右））

撰文＝ i-Buzz網路口碑研究中心

近期社群上，兩起餐飲品牌事件接連引爆討論：一邊是金色三麥蜂蜜啤酒的台日價差爭議，另一邊則是民生早午餐by貓下去的高價定位討論。兩者皆圍繞在「價格」這個敏感議題上而廣被社群討論。

在社群高度透明、資訊流動極快的環境下，品牌一旦無法即時回應消費者的疑問，價格便會從商業策略，轉變為情緒宣洩的出口。有人質疑被當成盤子，有人為品牌價值辯護，討論聲量快速累積，卻也讓品牌站上輿論的放大鏡下。究竟，這樣的聲量是危機，還是另一種機會？品牌是正在失血，還是正在被重新定位？i-Buzz將從完整的輿情數據與消費者反應中，逐一解答這些問題。

金色三麥：價格透明度失衡，引發品牌信任度崩解

金色三麥蜂蜜啤酒台日價差爭議，就是一個典型的Threads炎上事件。事件的起因是金色三麥董事長兼執行長葉冠廷在2026年1月5日分享自家人氣蜂蜜啤酒在日本伊勢丹上架，卻被眼尖網友看出眼尖網友看出換算日幣價格後竟比台灣售價便宜15元，當天就在Threads上引發軒然大波，接著便持續兩天的延燒，就算董事長本人在社群上發表道歉聲明也沒辦法平息這波網友的怒火。

觀察品牌好感度（P/N值），金色三麥本週P/N值僅0.89，負面聲量已明顯高於正面討論。這樣的數值結構，說明事件已不只是單點抱怨，而是形成一定規模的負面輿論共識。從關鍵字文字雲可看出「價差」、「盤子」、等字詞出現頻率極高，甚至也可以看到「抵制」已經出現在了高頻出現的關鍵字中，若處理不及時或無法安撫到消費者，會造成無法挽回的形象和營收損害。

AI摘要中也明確指出，消費者普遍無法接受「台灣售價高於日本，卻缺乏合理解釋」的情境，尤其金色三麥過去一直主打是令台灣人的驕傲的「在地品牌」，「標榜台灣製造」，支持本土、在地生產。網友期待的是一個「理解台灣消費者」的品牌，打著這樣的旗號，卻反而以更高訂價面向一直以來支持品牌的台灣消費者們，失望感便迅速轉化為指責，「原來支持在地，是要付比較貴的學費」，這樣失望溢於言表的發文也不在少數。

從行銷與公關角度來看，這類議題並非無法避免，但能否快速止血，關鍵在於精準的回應爭議而非搶快回應。透過輿情工具，只要簡單搜尋關鍵字，即可即時掌握聲量變化、情緒走向與核心爭點，並進一步透過AI摘要快速理解消費者真正的不滿來源，協助品牌在輿論完全失控前做出精準的策略判斷。

金色三麥的案例提醒品牌：趕著發表聲明道歉滅火，卻無法回應消費者的訴求，反而會被認為誠意不足或息事寧人，讓消費者的憤怒情緒更加被挑起。

民生早午餐by貓下去：高價定位如何引發兩極化評價？

近期還有一件事在社群上討論度極高，就是民生早午餐by貓下去正式在開幕，從聲量趨勢來看，品牌在2026年1月6日開幕後陸續出現討論，吸引不少人實際造訪用餐，卻在開幕幾天內陸續出現網友抱怨小小蛋餅拼盤就要580元，荷包蛋三顆要價140等，甚至有許多網友憤而將店鋪的google評論刷到1.7顆星以抱怨過高的定價。但也有不少聲音支持餐點品質與用餐體驗很好，對得起他的價格。目前業者也已回應「目前仍屬試營運階段，感謝大家的支持與建議，團隊將持續優化產品與服務。」

本週P/N值為1.42，代表整體正向聲量仍略高於負面，但並未形成壓倒性好評。這樣的數據結構，反映出品牌並非「被炎上」，而是陷入高度分歧的價值辯論。從文字雲可見，「價格」、「盤子」、「空間」、「台北」等關鍵字並列出現，顯示網友討論不只聚焦在餐點的價格而已，餐廳的地段、租金、服務、裝潢是否有符合定價也成為討論的主旋律。

AI摘要也點出輿情核心：部分消費者認為高價反映了地段、空間設計、食材品質與品牌風格，是一種願打願挨的消費選擇；但另一派網友則強烈質疑餐點內容與價格不成正比，甚至將其標籤為「過度包裝的品牌溢價」。這類討論的關鍵不在於誰對誰錯，而在於品牌是否清楚傳達自己的價值主張。

與金色三麥不同的是，民生早午餐by貓下去的爭議，並未明確指向品牌「做錯事」，而是暴露出台灣餐飲市場中一個長期存在的矛盾：當品牌想賣的不只是食物，而是一種生活風格時，消費者是否願意買單？這也解釋了為何即便負評不少，仍有消費者替品牌辯護，甚至主動解釋價格結構。

從行銷策略角度來看，這類輿情並非完全負面，反而是一種「被討論的能見度」。關鍵在於，品牌是否能順勢強化自身定位，清楚說明價格背後的價值，而非試圖討好所有人。透過輿情分析工具，只要快速搜尋品牌名稱，即可同步查看聲量趨勢、好感度變化與關鍵字結構，並藉由AI摘要快速掌握支持與反對雙方的核心論點，協助品牌判斷該「修正策略」還是「站穩立場」。

整體而言，民生早午餐by貓下去的案例顯示，高價本身不必然是風險，模糊的價值敘事才是。當品牌選擇走向風格化、價值導向的路線，就必須準備好面對兩極化輿論，並學會如何與不同聲音共存，而非一味追求表面的好感度數字。

價格爭議無法避免，差別在品牌如何站應對

比對金色三麥與民生早午餐by貓下去的輿情走向，可以清楚看見，同樣是「價格被討論」，結果卻大不相同。金色三麥的爭議，源自價格資訊落差與溝通真空，讓消費者自行補上不利於品牌的解讀，最終導致信任感快速下滑；而民生早午餐 by 貓下去雖同樣被質疑「貴」，卻仍保有支持者與理解者，使討論停留在價值選擇的辯論，而非全面否定品牌。

這樣的差異顯示，真正決定品牌承受力的，並不是價格高低，而是品牌是否能清楚說明自己賣的是什麼、為誰而賣，以及為何值得。當品牌主張清晰，即使不被所有人接受，也仍能形成穩定的支持結構；反之，一旦缺乏說明與回應，聲量就會快速轉化為壓力。

在社群時代，價格不再只是營收策略，而是一場持續進行的品牌溝通測驗。危機與機會往往同時出現，差別只在於，品牌選擇被動承受，還是主動站出來，定義自己的價值。

【禁止酒駕，飲酒過量，有害健康】

【本文獲i-Buzz網路口碑研究中心授權刊登，原文標題：【Threads觀察室】同樣因為「價格」被炎上，這兩個品牌所面臨的社群輿論是否有不同？】

【本文為作者意見，不代表本媒體立場】

審稿編輯：林玉婷