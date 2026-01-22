同樣都是「金」報酬差2倍？黃金ETF三流派 投資人這樣選！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

今年金價上漲逾50%，吸引投資人爭相布局。想透過ETF或基金參與行情卻分不清差異？本文將深入解析其追蹤標的與風險特性，幫助讀者挑出最合適的投資標的。

今（2025）年來，國際金價從每盎司2,700美元一路飆升至近4,400美元，雖近期因美中貿易談判緩和而回落至4,000美元附近，但累計漲幅仍逾50%，表現明顯優於台股及美股。世界黃金協會統計，黃金市場10月日均交易額達5,610億美元，創歷史新高。

相較於實體黃金，黃金ETF與基金流動性更高、交易成本更低，且無須考量存放保管問題，只要透過券商或基金平台即可輕鬆入手，因而成為投資人參與金價行情、分散資產配置的熱門選擇。

然而，並非所有黃金相關ETF與基金都直接投資於黃金，不同商品的追蹤標的存在顯著差異──有的連動現貨價格、有的反映期貨價格，也有的投資於黃金相關公司股票。本文將帶領讀者釐清市場上熱門黃金ETF與基金的追蹤邏輯，並說明如何根據投資目的與風險承受度做出正確選擇，避免產生「以為是買黃金、其實在買礦業」的誤解。

20260116-101.png

黃金ETF分3類 適用情境各有不同

黃金ETF大致可分為3類：實體黃金、黃金期貨、黃金礦業。雖然都與黃金價格相關，但持有標的、追蹤邏輯、適用情境各不相同。

1. 實體黃金ETF：透過持有實體黃金（如金塊或金條）追蹤現貨金價，投資人購買此類ETF，等同於間接持有黃金。由於直接對應黃金庫存，價格高度貼近國際金價，適合作為長期避險與資產配置工具。不過黃金本身不具收益性，報酬主要來自資本利得。

代表商品如美國的SPDR黃金ETF（GLD）、iShares黃金信託ETF（IAU）、SPDR黃金MiniShares ETF（GLDM）、iShares微型黃金信託ETF（IAUM）等，今年上漲幅度均約51%，與國際金價漲幅53%幾乎一致。

2. 黃金期貨ETF：不直接持有實體黃金，而是透過黃金期貨合約追蹤金價走勢，部分商品亦提供槓桿或反向效果，放大金價漲跌的獲利空間。但由於涉及期貨交易，會受到期現貨正逆價差及期貨換倉成本影響，追蹤誤差與管理費用普遍高於實體黃金ETF，同樣不具配息特性，較適合短線操作，不利於長期持有。

代表商品如台灣的期元大S&P黃金ETF（00635U）、期元大S&P黃金正2ETF（00708L）、期元大S&P黃金反1ETF（00674R）。其中，00635U今年漲幅約44%，略遜於實體黃金ETF，反映期貨轉倉成本消耗。

3. 黃金礦業ETF：投資於開採與生產黃金的礦業公司股票，除受金價影響外，也與公司經營狀況及整體股市波動息息相關。一般而言，得益於開採成本相對固定，金價上漲時，金礦公司獲利能力提升，股價漲幅往往超越金價；但若公司管理不善或開採成本攀升，也可能導致股價表現疲弱，出現走勢與金價脫鉤的現象。此類ETF報酬潛力較大，但波動性也相應較大，適合風險承受度高、追求成長報酬的投資人。

代表商品如美國的VanEck黃金礦業ETF（GDX），主要持股包括阿格尼科鷹礦業公司（AEM）與紐蒙特公司（NEM），今年漲幅約108%，逼近實體黃金ETF的2倍，但波動性也較大。

20260116-103.png

基金聚焦礦業公司股票 今年績效大幅領先金價

黃金基金則同樣不直接持有黃金，主要投資於黃金及其他貴金屬相關的公司股票。相較於黃金礦業ETF，其投資範圍更加多元，涵蓋開採、探勘、冶煉、銷售與設備等黃金概念股，因此報酬受到金價漲跌、企業獲利、整體股市共同影響。由專業基金經理人依市場與產業變化主動選股與配置，總費用率普遍高於被動追蹤指數的ETF，多落在0.75%～1.5%。

根據Lipper統計，台灣目前可申購的6檔黃金基金，今年來平均報酬率已突破100%，整體表現優於金價與多數黃金ETF。主因在於金價持續上攻，加上股市氣氛偏多，帶動礦業公司獲利大增，使得基金績效同步水漲船高。

20260116-102.png

金價也能短炒 期貨ETF成利器

在了解黃金ETF與基金的結構與特性後，投資人最關心的問題就是該如何選擇呢？關鍵在於投資目的與風險承受度。

若以長期資產配置為目標，希望在經濟動盪中對抗通膨、降低整體投資組合關聯性，則實體黃金ETF會是最佳首選。能貼近現貨金價，且管理費率較低，適合長期持有。由於多數實體黃金ETF績效相近，買賣時可考量其規模（流動性）及總費用率（長期成本）。其中GLD規模最大，流動性最佳；IAU費用率較低，適合長期投資；GLDM與IAUM入手門檻低，便於小額布局。

若以短線波段操作為目標，想把握金價波動帶來的獲利機會，則黃金期貨ETF亦可納入考量。由於期貨換倉成本與高管理費用，在區間震盪盤時容易產生耗損，不建議長期持有，僅適合短期操作靈活。目前台股市場的00635U、00708L、00674R，無須複委託或海外帳戶即可買到。

至於追求企業成長報酬，想投資金礦產業且能承受公司經營風險，則可選擇黃金礦業ETF或黃金基金。若偏好被動追蹤黃金礦業公司股票，GDX是不錯的選擇；若偏好交由專業經理人主動調整持股、掌握產業循環，可透過黃金基金參與。須注意這兩者皆具高β特性（註），金價上漲時漲幅常優於現貨，但當公司營運或市場景氣不佳時跌幅也更大。（註：β值用於衡量資產對於市場的波動程度，越高者代表風險與報酬越高。）

（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年12月號

