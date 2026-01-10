同樣一坪80萬！他問「台北邊陲、新北精華區怎麼選」 網：首都價值不會變

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

房價節節攀升，不少買房族在預算有限的情況下，要如何在地段、屋齡與生活品質之間做出取捨成為許多人難以抉擇的問題。近日，有網友發文表示，若以「新成屋或屋齡5年內」為前提，一坪80萬元究竟該選台北邊陲地帶，還是新北市核心區域，引發熱烈討論。

有網友問「新房一坪80萬，會選新北還是台北？」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT房板上以「新房一坪80萬，會選新北還是台北？」為題發文指出，若將預算鎖定每坪80萬元，選項大致落在台北市的東湖、吳興街600巷、文山區等邊陲地帶，或是新北市的板橋、土城等區域。他也補充，假設兩者距離捷運站皆步行約10分鐘，而新北重劃區整體環境明顯較新，反觀台北不少區域仍偏老舊，因此好奇哪一方未來的漲幅與保值性較佳。

貼文曝光後，網友意見明顯分成兩派。支持選擇台北市門牌的網友認為，「妙選台北，首都價值不會變」、「台北5年以下有80萬?」、「吳興街已經在蓋捷運了你說呢」、「同樣價格當然台北，而且台北哪來80萬？」、「我會選台北」。不過，也有不少網友對此持保留態度，直指「現在台北新房80萬根本少之又少」，認為多半只是個案或特定條件，實際成交價早已逼近百萬。

另一派網友則力挺新北，認為重劃區的新房更符合現代居住需求，「下一代根本不愛老公寓」、「當然是新北好」、「重劃區環境一定比吳興街好阿」、「新北80新房屌打台北80老公寓」、「新北呀，台北爛區不划算」。也有人建議要考量個人情況，「自住還沒退休選東湖/板橋，自住已退休選文山，投資選土城」、「看你有沒有要上班呀，新北漲幅高但通勤痛苦」。





