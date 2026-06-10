同樣40坪價差破千萬 永慶房屋：新北40坪以上住宅大樓最熱銷
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導
永慶房產集團根據近一年實價登錄資料，比較台北市與新北市不同產品別、坪數帶的平均總價。數據顯示，台北市不同的住宅產品間，坪數越大，總價價差愈大；這也意味著，消費者的空間需求越大，買公寓越划算。新北市雖然也有相同趨勢，但是不同坪數的住宅產品價差幅度相較台北市來得和緩。
細看台北市不同產品類型、不同坪數下平均總價的差異，當坪數小於20坪時，公寓產品的平均總價僅千萬出頭，華廈和住宅大樓分別為1,117萬元和1,242萬元。公寓與華廈和住宅大樓的平均總價價差分別為82萬元和207萬元，差距不大。但40坪以上的住宅產品，公寓平均總價為2,675萬元，而華廈和住宅大樓則分別為3,808萬元和4,423萬元，公寓與華廈和住宅大樓的平均總價價差均超過千萬元，分別為1,133萬元和1,748萬元，差距驚人。
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，台北市華廈和住宅大樓多位於精華區，且屋齡普遍較公寓低，因此，房價明顯高於公寓。隨著住宅坪數增加，公寓與住宅大樓的總價差距也隨之擴大。對於想要入主台北市消費者而言，倘若需要較大的居住空間，可以優先鎖定公寓產品，公寓產品具備低公設、室內空間大的優勢，可能是較為實惠的選擇。
相較台北市，新北市不同產品在不同坪數下的平均總價差異相對和緩。新北市20坪以下的公寓，平均總價為644萬元，華廈和住宅大樓分別為566萬元和771萬元。公寓和住宅大樓的平均總價價差為127萬元，華廈甚至比公寓來得便宜。至於40坪以上的住宅產品，公寓與華廈和住宅大樓的平均總價價差分別為391萬元和995萬元。雖然仍呈現坪數越大、不同產品的平均總價差距越大的現象，但是相較台北市來得和緩。
陳金萍表示，主因是新北市腹地較大，擁有眾多重劃區及蛋白區，新建電梯大樓供給充足，房價上也相對親民。因此，即使坪數增加，電梯大樓與公寓的總價差距雖會擴大，但不像台北市有明顯的價差放大現象。
若消費者想要找擁有寬闊空間的居所，陳金萍分析，除了公寓產品依舊有價格優勢之外，新北市40坪以上的住宅大樓交易量高達3千多件，對消費者來說有較高機會找到適合自己的物件。因此購屋預算倘若較有餘裕，建議也可以往華廈、住宅大樓尋覓產品。
陳金萍提醒，住宅大樓公設比動輒30%以上，實際可使用的居住面積比公寓來的少，相形之下，公設比較低的公寓產品，不論是價格、居住空間都相對有優勢，也是不錯的購屋選項。整體而言，不同區域、不同住宅產品皆有不同的行情區間，消費者可依自身預算、空間需求與是否需要電梯等條件，選擇適合自己的住宅產品，也建議仍需向在地專家尋求專業行情資訊。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
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