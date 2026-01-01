同樣5千萬該換嗎？他想替爸媽賣掉老公寓換新宅 卡在「這個問題」

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

房子不是自己住，卻比自己買房還難下決定。近日有網友發文求助，透露父母目前住在台北民生社區一間屋齡40多年的老公寓，空間大、地段好，但屋況早已不堪使用，讓他開始認真思考，是否該用「差不多的總價」，幫家人換到附近的新大樓，卻怎麼算都覺得猶豫。

房子不是自己住，卻比自己買房還難下決定。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上發文表示，父母的老公寓為2廳4房、50多坪，換算單價約每坪90萬元，總價約5000萬元，他直言，屋內長期潮濕發霉，管線老舊堵塞，天花板遭蟲蛀，牆面也布滿裂痕，若要全面翻修，勢必得投入大量時間與金錢，更麻煩的是，「他們也沒有其他地方可以暫住」。

相較之下，附近近年陸續完工的新大樓，單價已來到每坪160萬元左右，3房、30多坪的產品，總價同樣落在5000多萬元。原PO坦言，以實際居住人口來看，家中目前只有爸媽與妹妹同住，三房其實已經足夠，新房的設備、管線與生活機能，也確實更符合長輩日後居住需求。

他也盤點換屋的優點，包括空間雖小但好整理、設備全新、天花板高度較高、居住壓迫感較低，整體生活品質看似提升不少。但缺點同樣明顯，新大樓公設比高，實際室內坪數大幅縮水，「我偶爾回台灣，可能只能睡客廳」，讓他心裡多少有些掙扎。

貼文曝光後，引發不少網友討論，「房子是你父母的，應該先問他們意見吧」、「要換房子可以，但是還是要先問過父母。房子本身是拿來住的，所以住得開心才是最重要的，如果新房子看起來舒適度和現在差很多，那就建議要買新的房子，因為那表示這間房子，能改善你們的生活品質」、「為什麼不乾脆你出錢重新整理裝修就好？老年人都習慣大空間了，可能會很不方便」。



