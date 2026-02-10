同步清查競選資金！北檢搜索高金素梅辦公室 赫見國安站主任隨行

記者楊忠翰／台北報導

無黨籍立法委員高金素梅，疑涉及利用人頭詐領助理費，10日清晨遭到檢調搜索陽明山住家，直到上午9時才結束；主任檢察官曾揚嶺帶著調查局人員，馬不停蹄抵達立法院，直奔青島二館的高金素梅委員辦公室搜索。

據了解，曾揚嶺是司法官47期結業，早期參與過太電前董事長侵占公款案、白狼之子張瑋的台大濺血案，後來他派任主任檢察官時，曾接手偵辦台版柬埔寨3死案，以及ACE王牌交易所案，近期引發社會恐慌的張文隨機殺人案，亦是由曾揚嶺偵辦。

今天上午9時30分，曾揚嶺帶隊來到立法院高金素梅委員辦公室搜索，同行的人還有調查局國安站主任楊任之，屆時將同步清查高金素梅競選資金來源是否涉及國安法。

無黨籍立委高金素梅遭檢調搜索（圖／翻攝自高金素梅臉書）

