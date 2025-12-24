「同步訂兩旅館」鎖定耶誕節第二波攻擊？ 檢警初認張文二選一

張文在耶誕節同樣預定另間旅館，疑似是在選擇要在哪一天犯案。翻攝畫面

張文犯下北車、中山南西商圈隨機攻擊案後，警方持續追查其犯案動線與事前規劃，赫然發現張文早在13日訂房時，就已同步鎖定兩間位於案發地點周邊的旅館，形同「攻擊計畫前進基地」。其中一間，正是他最後落腳、並於17日至19日居住的千慧旅館；另一間旅館，則設定在25日至27日入住，時間點赫然落在聖誕節連假，所幸因帳戶餘額不足，訂房未能成功，最終未成真。

警方指出，張文當時使用Visa金融卡同時下訂兩間旅館，但因帳戶餘額不足，兩筆交易均告失敗，事後他才改以現金支付方式，入住千慧旅館，放棄另一間旅館的訂房。

廣告 廣告

值得注意的是，兩個時間區間皆落在星期五周末夜，人潮密集，其中25日更逢聖誕節與行憲紀念日連假，若選在該時段犯案，後果恐怕更加嚴重，社會震撼程度勢必倍增。

更令人不寒而慄的是，張文原本選擇的另一間旅館，正是當年震驚社會的「香港箱屍案」現場。當年香港情侶陳同佳與女友來台下榻該旅館，陳同佳在房內殺害懷孕女友，將遺體塞入行李箱棄置，此案不僅震撼台灣，也間接引爆後續中國大陸修訂逃犯條例，成為反送中運動的導火線之一。

專案小組研判，張文13日同步下訂兩家旅館，顯示當時尚未完全決定犯案時間點，僅先鎖定可能的行動窗口；但因訂房失敗，最終才選擇以現金入住千慧旅館，並在17日至19日間完成犯案。至於為何捨棄一週後、落在聖誕節的時段，警方目前仍無法釐清其真正考量。

不過警方也強調，已可確定張文的犯案計畫僅為一次性行動，並無犯後再擇期犯案的意圖或能力；北車與南西商圈即為其鎖定的唯二攻擊目標，其中南西商圈更是行動終點，並不存在其他潛在攻擊據點。

換言之，儘管張文曾同時評估兩個時間、兩間旅館，但最終只會擇一執行，差別只在於「哪一天動手」。



回到原文

更多鏡報報導

張文恐攻殺人案第6天 檢警出動「特殊儀器」重回南西誠品頂樓還原現場

張文父母下跪道歉「犯下滔天大禍」：對不起受害人、家屬及社會大眾

張文金流細節曝光 金主媽多年匯款82萬全花光...死時帳戶幾近歸零