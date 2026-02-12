同步點亮夜空第20年 金門廈門兩岸煙火迎新年
（中央社記者吳玟嶸金門12日電）金門、廈門同步施放春節煙火邁入第20年，今年活動將在17日（初一）晚間舉行；金門縣觀光處表示，期許兩岸情誼在往來不絕的客輪與璀璨花火中更加濃厚。
金門縣觀光處今天發布新聞稿指出，「2026年金廈兩岸春節煙火施放活動」由廈門市台商投資企業協會出資，金門縣政府統籌辦理；活動將於17日晚間8時至8時30分，在金門縣烈嶼鄉上林將軍廟前出海口，而廈門市環島路黃厝沙灘隔海同步施放。
觀光處表示，煙火秀以「馬躍新元：銳氣滿乾坤」、「海上生明月：思念化千縷」、「鐵骨柔情：淬鍊和平心」、「燈火連兩岸：攜手築繁華」和「萬象更新：福滿太平年」5大篇章呈現，綿延30分鐘焰火將交錯點亮金廈夜空，為新春增添年味。
觀光處指出，金廈春節煙火自首辦以來已邁入第20年，不僅是兩岸人民共同春節記憶，更記錄雙方透過小三通頻繁往來所累積情誼。觀光處也表示，適逢馬年，期許多一份奔騰活力，讓兩岸情誼在往來不絕的客輪與璀璨花火中更加濃厚。
根據觀光處新聞資料，煙火施放當晚，周遭海域350公尺範圍內為管制區，漁民當天晚間6時起避免駛入；17日下午2時起，烈嶼鄉上林將軍廟旁停車場將實施車輛管制，下午5時後開放民眾車輛依序入場停車。（編輯：李淑華）1150212
