同步點亮夜空第20年 金門廈門兩岸煙火迎新年

南部中心／陳家祥、陳芷萍 台南市報導獲得民進黨提名參選台南市長的立委陳亭妃，10日下午與四連霸台南市議員的妹妹陳怡珍連袂召開記者會，陳怡珍宣布將不參選議員。陳亭妃說，這是很艱難的選擇，為了第八選區的團結，她只能拜託妹妹。之後陳怡珍將擔任陳亭妃競選團隊執行總幹事，投入輔選工作。民進黨台南市議員陳怡珍宣布將不參選議員，里長抱著她落淚哽咽，十分不捨。（圖／民視新聞）「團結一致！大步向前！」高喊口號，喊的卻不是當選，立委陳亭妃和市議員妹妹陳怡珍連袂召開記者會，卻是宣布不參選議員。陳亭妃：「在今天登記最後一天每個人都問她說，妳什麼時候要去登記，怡珍今天在這裡宣布，她不會去參加登記，她也不會參與這一次北區中西區的議員選舉。」陳怡珍：「做了一個很困難的決定，宣布不參選這一次的議員的連任，那我想未來服務會繼續，那我想不管是在什麼位置，愛台南的心，還有對基層的承諾都不會改變。」里長抱著陳怡珍落淚哽咽，不捨的說，「放棄要選真的很不容易。」陳怡珍是連任四屆的台南市議員，要通過黨內初選以及連任並不困難，沒想到卻在姐姐獲得台南市長參選門票之際，突然要止步，令外界十分驚訝。陳亭妃表示，為了第八選區的團結和諧，她無法影響別人，只能拜託妹妹退出選舉。（圖／民視製表）根據了解，陳怡珍所有的台南市第八選區（中西區、北區），除了陳怡珍外，挺憲派的議員周嘉韋、邱莉莉、沈震東交棒給弟弟沈震南、以及湧言的林建南四人已經完成登記，若加上陳怡珍，就有五人，民進黨現任4席，預計提名4人，如今陳怡珍退出，該選區就不必辦理初選，是對不同派系釋出善意，有大和解之意。陳亭妃：「我既然要做桶箍，我們就勢必要在比較能夠去處理一些選區，來做出一些決定，那我不能影響別人，但是我可以拜託我自己的妹妹。」台南市議員擬參選人林建南：「為了咱進步大台南台南隊的這團結，能夠做出這決定，建南身為一個新的參選人，非常非常的欽佩。」原本外界還期待可以看到議員妹妹質詢市長姐姐的畫面，兩人在議會同框已經不可能。外界也好奇陳怡珍不當議員之後，下一步要做什麼，陳亭妃表示，妹妹將會擔任她的競選團隊執行總幹事，全力替她輔選抬轎。原文出處：震撼彈！ 陳亭妃與胞妹開記者會 「四連霸議員」宣布不連任 更多民視新聞報導陳亭妃妹宣布不選台南市議員了！四連霸放棄連任喊為了團結綠新北議員初選登記最後一天 蘇巧慧：一定推出「最強人選」綠營議員初選震撼彈！紀政姪子入黨25年 宣布「退黨迎戰」理由曝光

民視影音 ・ 1 天前 ・ 29 則留言