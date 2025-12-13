南部中心／綜合報導

高雄鳳山一家計程車行，旗下的一名靠行司機因有不良紀錄，車行打算回收車牌，司機多次上門理論沒共識，沒想到他今天竟然在車上後座點火後，直接開車衝進車行，疑似想跟業者同歸於盡，幸好業者馬上拿起滅火器撲滅火勢。

同歸於盡? 運將不滿車牌遭回收 "點火燒車"直衝車行

賴姓司機被車行收回車牌，竟在車上點火，衝進車行意圖同歸於盡。（圖／民視新聞）

車行業者探頭發現不對勁，下一秒，一台計程車就撞了進來。接著車子開始竄出濃濃黑煙，後座已經陷入火海，可看火舌竄出，濃煙壟罩屋內，業者緊急拿起滅火器，敲破車窗滅火，並將意圖自焚的司機拉出。車行老闆兒子：「我就直接拿裡面辦公室滅火器，敲破玻璃滅火，他就坐在駕駛座，也不下來他窗戶都關起來，他在外面衝過來時就點火了，點後排而已。」衝撞車行的賴姓男子，是車行旗下的靠行計程車司機，日前車行發現他車禍紀錄過多，被保險公司拒保，決定收回他的車牌，不繼續合作，導致賴男心生不滿，多次上門理論，還曾揚言要車行家破人亡，不料他真的選在周末，先在後座點火後，加速撞進車行。

自焚的賴男，全身有多處燒燙傷被緊急送醫。（圖／民視新聞）

自焚的賴男，全身有多處燒燙傷被緊急送醫。（圖／民視新聞）

車行老闆兒子：「已經點火才衝進來，他就是要跟著你死，本來你拒保是保險公司的問題，你不找保險公司，車行老闆兒子，你找我意義在哪裡，我三個小朋友都在現場耶。」其他車行司機：「等於是要自殺了啊，可能就跟老闆談不攏吧，應該也不是走投無路，一口氣吧還怎麼樣。」高市警鳳山分局過埤所長黃靖維：「賴男至車行理論未果，在車上引燃火勢後駕車闖入車行，導致賴男臉部及手部燒燙傷。」幸好車行老闆兒子，馬上拿起滅火器撲滅火勢，火勢沒有延燒，但自焚的賴男，全身有多處燒燙傷被緊急送醫，目前仍昏迷插管搶救中，事故起因，還得等待警方進一步釐清。

