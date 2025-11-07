同母異父兄妹喝酒1死1獨活！哥哥醒來急找葬儀社「涉1罪」…下場慘了

記者吳泊萱／台中報導

台中一對「同母異父」兄妹因生活不順相約赴死，結果哥哥獨活，遭檢方依加工自殺罪起訴。（圖／資料照）

今年3月，台中北區發生離奇命案，一對「同母異父」的兄妹因生活不順，相約喝酒訴苦，最終二人決定共同赴死，未料林姓妹妹死了，陳姓哥哥卻獨活。檢警調查認為陳兄有幫助妹妹輕生的行為，符合故意行為致人於死，依「加工自殺罪」起訴，全案將由台中地院國民法庭審理。

檢警調查，陳男（52歲）在北區經營熱炒店，與妻子離異。今年3月15日，因先前涉刑案遭起訴，加上感情不順，傳訊息給林姓妹妹訴苦，兩人相約在陳男住處喝酒聊天。期間，林姓妹妹因生活不順，決定與哥哥共同赴死。

怎料，隔日陳男獨自醒來，林姓妹妹卻死了，陳男自行通報葬儀社人員到場處理，經葬儀社人員報案，全案才曝光。台中地檢署於近日偵結，認定陳男有幫助妹妹輕生的行為，符合故意行為致人於死，依「加工自殺罪」起訴，全案將由台中地院國民法庭審理。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

