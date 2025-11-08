同濟會台灣總會竹苗區童玩體驗活動 大朋友回味、小朋友驚喜

高科技AI機器人體驗，小朋友最愛。





國際同濟會台灣總會竹苗區8日在新竹遠東巨城盛大舉辦大型童玩體驗活動，結合科普教育浪潮，將童玩科普化，邀請非山非市孩童帶來特色才藝，同時間體驗新竹高科技AI機器人及科普概念。這是第52屆主席廖龍珍上任後首場大型公益活動，廖龍珍說「孩子們好，一切就好！」

國際同濟會台灣總會總會長馮輝文、總會首席副主席代表林宣宏、總會監事林富美、童玩科普教育推廣委員會主委陳敏馨、兒童圓夢計劃委員會主委林金生等當天都專程出席「同濟童玩科普體驗暨兒童圓夢公益活動」巨城中庭人聲鼎沸，大人小孩歡樂笑聲不斷。

同濟會竹苗區盛大舉辦童玩體驗活動，區主席廖龍珍(右4)與台灣總會總會長馮輝文(右3)。

國際同濟會台灣總會竹苗區表示，不管你是幾年級生，在會場上一定能找到屬於自己年代的玩場，時空瞬間回到童年，百味頓時湧入心頭，「大家不只來玩童玩，更是找回憶，每人童年不盡相同，但是大家都活得很真實，參加這個活動超有感！」

國際同濟會台灣總會馮輝文總會長表示，國際同濟會為全球性的志工社團，在台灣有近兩萬位會員，秉持一步一腳印的精神，致力服務兒童與社區，希望傳承台灣傳統的童玩技術，避免台灣古早童玩文化在我們這一代消失。成立童玩推廣委員會，製造祖孫三代有共同的遊戲、共同的興趣，一起玩古早童玩，希望增進家庭親子幸福快樂。童玩科普化則是跟上時代腳步，老童玩賦予時代新意義。

跳繩品項，大人小孩都愛玩。

巨城購物中心總經理羅仕清歡迎同濟會選擇在遠東巨城購物中心共同舉辦這場有意義的公益活動，巨城的環形廣場，寬敞安全最適合父母帶小孩來體驗，古早童玩的遊戲。

總會首席副主席代表林宣宏說，經過同濟會童玩推廣委員會培訓的「童玩講師」，在廣場免費教民眾打彈珠、尪仔標、跳房子、打陀螺、踢毽子、滾鐵環、丟沙包、玩跳繩、搖麥芽鼓、玩扯鈴等10項傳統的古早童玩。民眾在廣場玩跳繩，唱起兒歌：小皮球、香蕉油，滿地開花 21、256、257、28、29、31……喚起資深民眾，重拾往日兒時快樂的回憶，為巨城帶來親子歡樂氣氛的歌聲。

廖龍珍主席說，兒童是天生玩家，玩具能啟發兒童的心智，從遊戲的過程中得到成就感，可激發兒童的創造力和想像力。傳統的童玩包含著先人的智慧，每一件童玩都可訴說著，當年屬於兒童們，獨特的那一份童真樂趣！

廖龍珍曾擔任童玩推廣委員會執行長，今天邀請寶山國小木箱鼓、兒童歌仔戲、方口獅、客家雷霆花鼓、街舞、跆拳道、劍道、兒童啦啦隊、民族舞蹈等及唐老鴨媽媽帶動唱。

現場參加的兒童，每人報到就可以獲得一支竹蜻蜓，玩過10項童玩闖關完成，還可以再參加抽樂遊戲，加送禮物，這場科普童玩體驗活動令大朋友回味、小朋友驚喜！



