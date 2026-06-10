同濟會後援會成立！賴瑞隆喊「我是唯一能延續陳其邁的人」：帶高雄再拚下一個黃金十年

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

一群長年投入公益服務、關懷兒童與弱勢族群的同濟會夥伴齊聚高雄，正式成立「國際同濟會高屏區後援會」。現場氣氛熱烈，不只是一次社團力量的集結，更像是一場對高雄未來的共同承諾。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆日前出席成立大會時表示，高雄這幾年一路走來並不容易，從產業轉型到城市翻新，從招商投資到捷運建設，都是一棒接一棒努力累積出來的成果。他強調，自己是唯一完整參與高雄轉型歷程、也是唯一能延續市長陳其邁施政成果的人選，希望帶領高雄繼續向前，再拚下一個黃金十年。

廣告 廣告

賴瑞隆表示，同濟會長期秉持「服務兒童、造福社會」精神，在地方默默付出、照顧需要幫助的人，這樣的精神正是他投入公共服務一路以來最重要的信念。他認為，一座偉大的城市不只是經濟繁榮，更要有溫度、有照顧下一代的能力，因此提出「幸福首都工程」及「育兒雄幸福」等政策，希望讓年輕家庭敢生、願養，也讓長輩得到更完善照顧。

談到高雄未來發展，賴瑞隆指出，陳其邁市長上任以來，以「2年拚4年、6年拚轉型」的決心推動城市建設，讓高雄成功翻轉。2025年高雄整體營利事業銷售額達5.88兆元，創下歷史新高，招商成果更連續蟬聯全國第一。這些成績證明，高雄已經站上新的起跑點。

他說，高雄不能滿足於今天的成績，而是要把握全球科技產業重組契機，進一步打造台灣的「科技經濟之都」。未來將推動半導體先進製程暨封測中心、AI算力暨應用服務中心，以及國家重點領域校際研究園區人才中心，讓科技研發、人才培育與產業應用形成完整鏈結，也讓農漁業、觀光業與服務業一起共享產業升級的成果。

賴瑞隆表示，高雄下一階段的發展，需要的不只是願景，更需要經驗與執行力。他長期歷練市府與中央工作，熟悉地方需求，也了解中央政策運作，未來能與民進黨立委團隊及中央執政團隊無縫接軌，持續為高雄爭取建設與資源。

「心若定，路就明；咱若團結，高雄一定贏。」賴瑞隆說，高雄這幾年的進步得來不易，不能停下腳步。他會用最踏實的態度、最堅定的信念接下責任，讓高雄的光榮延續下去，也讓下一個世代看見更好的未來。

國際同濟會後援會會長沈桃表示，自己認識賴瑞隆超過十年，深知他對高雄的投入與熱情。無論是推動科技產業發展、爭取重大建設預算，或是協助地方活動與城市行銷，賴瑞隆始終站在第一線，展現高度執行力與前瞻視野。

沈桃回憶，過去高雄山區遭逢風災時，賴瑞隆第一時間帶著團隊與物資深入災區，陪伴受災鄉親度過最艱難的時刻，讓她看見一位政治工作者最重要的溫度與責任感。

活動最後，由賴瑞隆親自授旗給沈桃，象徵國際同濟會高屏區後援總會正式成立。現場支持者高喊凍蒜，氣氛熱烈，也為高雄市長選戰再添一股基層動能。

（圖片來源：賴瑞隆競辦提供）

更多放言報導

TVBS「五五波」民調竟是柯志恩本人委託...賴瑞隆轟「自產自銷騙市民」還涉《選罷法》：應付法律代價

走進弱勢家庭陪打掃！賴瑞隆捐《小鴨把拔》版稅做公益：高雄進步不能漏掉任何人