同濟會攜手圓夢愛心協會 「鞋」助偏鄉聖誕傳愛

同濟會主席和圓夢愛心協會替小朋友換上新鞋。（記者陳華興攝）

記者陳華興／桃園報導

在充滿感恩與希望的聖誕佳節前夕，一股跨越全台的愛心暖流，再次匯聚桃園。由桃園市圓夢愛心關懷協會和國際同濟會台灣總會第五十二屆桃園區各分會攜手共同舉辦的「鞋助偏鄉聖誕傳愛」捐贈儀式於二十四日在文山國小溫馨登場。桃園市教育局主秘蔡聖賢在捐贈儀式上指出，這項極具意義的「聖誕偏鄉送鞋圓夢計畫」，今年已邁入第十二年，本次募集的鞋子高達二千二百五十一雙，預計將為桃園八十七所學校弱勢學童送上專屬的聖誕禮物。

教育局主秘蔡聖賢頒發感謝狀給愛心圓夢協會理事長謝慧謹。（記者陳華興攝）

愛心圓夢協會理事長謝慧謹表示，這是協會第一百四十四場愛心捐贈活動，她指出，「一雙鞋」的溫暖堅持是桃園市圓夢愛心關懷協會，多年來秉持愛分享、分享愛的理念，辦理「每月一愛」的第一百四十四場活動；「鞋助偏鄉聖誕傳愛」。也是協會長年來與各界善心人士及團體攜手合作，堅持「連續第十二年，全台巡迴聖誕偏鄉送鞋圓夢計畫之一。

謝慧謹表示，一路走來，愛心腳步從桃園第一站出發，足跡遍布屏東、台東、花蓮、高雄、南投、台南、嘉義、雲林、台中、苗栗、新竹，今年這份暖心祝福終於送回桃園，讓在地弱勢學童也能快樂迎接聖誕節。

謝慧謹說，弱勢家庭孩子們的需求，我們調查過，有些偏鄉弱勢的孩子在成長過程中沒有皮鞋可以換，一雙球鞋常常得穿上八個月甚至更久，直到破損。所以，這一雙合腳、全新的機能運動鞋，對孩子來說是非常重要的。」

同濟會桃園區主席宋玉雲指出，專屬的聖誕禮物，為學童量身訂製的運動鞋，圓夢愛心協會並與學校事先進行了細緻的尺寸測量，由合作廠商在鞋盒上貼名條註記。我們希望讓孩子知道，這份愛是獨一無二，且充滿了社會的關心。

謝慧謹表示，非常感謝國際同濟會台灣總會第五十二屆桃園區各分會大力的支持跟贊助，讓圓夢計畫不僅能持續堅持，更能匯集更多的資源，將這份愛的力量發揚光大。

參加捐贈儀式的貴賓包括國際同濟會台灣總會馮輝文會長、國際同濟會桃園區宋玉雲主席、國際同濟會桃園區張家銘副主席以及圓夢愛心關懷協會理事長皆親臨現場。