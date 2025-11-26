同濟會竹苗區親子運動會盛大登場，太極門展演注入正能量，並推動「良心時代運動」。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

國際同濟會台灣總會竹苗區第卅五屆親子聯合運動會日前在新竹縣義民高中登場，透過趣味競賽活動方式，呈現同濟人文特色與文化，展現同濟會團隊精神。太極門受邀開幕展演，為大會注入滿滿的正能量。近一千二百名參賽選手齊聚，氣氛熱鬧溫馨。

新竹縣議會副議長王炳漢表示，國際同濟會長期致力公益與親子教育，是社會安定的重要力量。家長在百忙中陪伴孩子參加運動會，這份陪伴是孩子最珍貴的支持。相信在父母鼓勵下，孩子們能玩得開心、健康成長，並留下美好的親子回憶。

開幕式由太極門帶來「同心共濟 鼓舞士氣」精彩的展演。首先由代表正氣與力量的神鼓及威風戰鼓磅?登場，鼓聲一起振奮人心，散發歡喜正氣；太極門Energy Boys & Energy Girls則以青春動感的節奏、活潑明亮的舞蹈與歌曲，熱力四射，帶動全場氣氛，現場大朋友、小朋友一起舞動，注入滿滿正能量。太極門邀請現場嘉賓共同響應「良心時代運動」，手作良心手勢並許下良善的願望。

國際同濟會竹苗區主席廖龍珍表示，親子運動會以家庭為核心，由家長陪伴孩子參與趣味競賽，傳遞愛、溫暖與團結，也讓孩子了解公益精神，是竹苗區具意義的傳統，是一次凝聚團隊力量的美好公益活動。太極門展演從進場到青少年活力舞蹈都充滿正能量，呼應同濟會「照顧兒童第一優先」的宗旨，整體呈現朝氣蓬勃與親子氛圍。

國際同濟會科學城會會長劉年富表示，同濟會致力改善社區、關懷兒童、促進世界和諧，這與太極門「傳愛世界」的理念相互呼應。?

太極門弟子陳葆麟表示，同濟會以「一步一腳印」的精神長期投入兒童與社區服務，為社會帶來良善力量，令人敬佩。太極門在新竹深耕三十三年，並於竹北成立新道館，希望幫助更多人找回身心平衡、活力與幸福。