同濟會辦理關懷弱勢孩童寒冬送暖活動

彰化縣太平國際同濟會等單位辦理關懷弱勢孩童寒冬送暖活動。(記者吳東興攝)

記者吳東興／員林報導

寒冬送暖，彰化縣太平國際同濟會與彰化縣榮城國際同濟會關懷弱勢孩童，十三日結合各分會、企業、社團、社區及議員服務處等多個單位，舉辦「兒童圓夢，兒童關懷」寒冬送暖活動，前往彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會捐贈紅包、毯子、鍋子、文具及日常生活用品等，讓協會感受社會溫暖，場面熱鬧溫馨。

此活動由彰化B區第五十二屆兒童圓夢主任王淑慧、兒童關懷主任巫美玲及太平國際同濟會長蕭崇家發起，國際同濟會台灣總會彰化B區主辦，獲得各分會、縣議員張錦昆及其女兒張愉婕及多家企業、社團、社區熱烈響應。他們準備了紅包、蔬菜麵、運動水壺、文具用品、遊戲運動器材、棉被毯子及鍋子等物品捐贈給愛啟兒關懷協會的孩子們。

太平國際同濟會長蕭崇家表示，該會秉持一步一腳印的精神，致力服務兒童與社區改善，在寒冬裡，還有一些身心弱勢，經濟弱勢的家庭，需要社會大眾的關懷，希望大家一起集愛傳愛，給予他們愛和溫暖。

縣議員張錦昆說，在歲末寒冬之際，社會上還有陽光照不到的角落，亟需大家伸出援手，希望藉此活動拋磚引玉，喚起更多善心企業或人士一起來關心弱勢兒童，給他們實質的幫助。