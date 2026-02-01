同濟會送暖新北 紅包物資迎新年

新北市無類國際同濟會1日響應新北市「好日子愛心大平台」，捐贈250份紅包及民生物資。新北市社會局提供

記者吳瀛洲／新北報導

響應新北市「好日子愛心大平台」，國際同濟會台灣總會北二區新北市無類國際同濟會一日由會長賴秀華率領會姐們，捐贈二五０份紅包及民生物資關懷弱勢家庭，由市府社會局副局長許秀能代表受贈，為即將到來的農曆新年注入暖暖心意。

許秀能表示，新北市無類國際同濟會一０八年起持續投入在地公益服務，長期關懷弱勢族群，今年首度在農曆年前舉辦紅包及民生物資發放活動，受惠對象為社會局土城、中和社福中心及脆弱家庭委外服務單位所服務的二五０名弱勢家庭，期盼透過實際支持，陪伴家戶安心迎接新年、福氣滿滿過好年。

賴秀華會長表示，新北市無類國際同濟會秉持「取之於社會，用之於社會」的公益精神，長期致力於弱勢關懷與社會服務，今年首次於農曆年前發放紅包與民生物資，結合會姐們的愛心與資源，希望以實際行動將溫暖送到需要的人手中，讓弱勢家庭在寒冬中感受到關懷，也能過一個安心、暖心的好年。

新北社會局副局長許秀能及無類同濟會賴秀華會長共同致送物資及紅包給弱勢家庭。新北市社會局提供

受助民眾之一阿玉（化名）為單親媽媽，五年多前因突發變故需終身洗腎，生活頓時陷入困境，身心承受極大壓力；她的兒子成績優異、努力向上，成為她撐過低潮的重要力量，並在土城社福中心社工蘇芳儀的協助與長期陪伴下，阿玉一家逐步穩定生活。農曆年節將近，這次紅包與民生物資的挹注，不僅減輕經濟負擔，也為母子倆帶來滿滿的溫暖與鼓勵，讓他們在面對生活挑戰時，感受到社會的支持與關懷。