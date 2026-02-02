同濟會關懷弱勢不落人後 展現公私協力良好典範

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】國際同濟會台灣總會第52屆總會長馮輝文今（2）日率領總會、台中區、中A區、中B區及中C區會職幹部、會長群，至台中市政府拜會市長盧秀燕。盧秀燕感謝同濟會關懷社區和弱勢兒少不遺餘力，積極投入社會服務活動，愛心不落人後，盼繼續與市府團隊一同努力，使台中成為有愛的城市。

盧秀燕表示，很開心見到國際同濟會台灣總會及台中四區會各分會、全國各地同濟會夥伴齊聚台中市政府交流，她代表市府與近三百萬市民表達最誠摯的歡迎與感謝。盧秀燕指出，同濟會是享譽國際的重要社團，長期深耕兒童照顧、社區服務、急難救助、公益活動與國際援助等工作，與市府多年來攜手合作、關懷弱勢，成果深獲肯定，也展現公私協力的良好典範，對此表達高度敬意與由衷感謝。

盧秀燕提到，同濟會在國際間深具影響力，前年市府出訪澳洲期間，也透過當地同濟會夥伴的協助，促成多項國際交流與合作，充分展現其全球網絡的力量。未來期盼市府能與同濟會持續深化合作、擴大公益量能，讓服務能量發揮得更大、更遠。最後盧秀燕也向貴賓致贈馬年精美的春聯及禮品，送上新年祝福，期盼攜手為社會與世界帶來更多幸福與和平。

社會局說明，馮總會長以「榮耀同濟、共創新局，團結努力向前行」做為2025至2026年度主題，充分表達同濟會眾人要做對的、做實在的事情，期許踏實穩健、務實行事的行動，讓組織的根基穩定，進而延續與傳承，並鼓勵年輕世代的參與，展現活力與創意。

市府也持續推動照顧市民家人的政策，包括豐原轉運中心、台中海洋館、台中綠美圖及台中國際會展中心等重大建設陸續完工啟用。115學年度起，台中公立國中小學營養午餐免費，預估超過21萬名學生受惠；還有「台中愛胎萬計畫」，第3胎起生育津貼每胎加碼1萬元，以最實際的支持、減輕年輕家庭負擔。

社會局再次感謝同濟會對社會的付出，市府將持續做市民的後盾，期許與同濟會持續攜手合作，共同努力，讓大家在台中生活得更宜居、更幸福。